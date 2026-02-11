WINNIPEG, MB, le 11 févr. 2026 /CNW/ - La secrétaire parlementaire, Marie-Gabrielle Ménard, au nom de l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), aux côtés de la secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, Ginette Lavack, annoncera un soutien aux entrepreneures en situation de handicap.

Date : Le 13 février 2026

Heure : 10 h 30 HC (11 h 30 HNE)

Lieu : Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM)

200 - 614, rue des Meurons

Winnipeg (Manitoba)

R2H 2P9

Remarque à l'intention des personnes représentantes des médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou de façon virtuelle doivent s'inscrire d'ici le 13 février à 9 h 30 HC (10 h 30 HNE) en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

