TORONTO, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), ainsi que Leslie Church, secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés, et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap), ont annoncé un financement de 15,5 millions de dollars afin de renforcer la capacité des organismes nationaux de femmes partout au Canada.

Les organismes nationaux de femmes jouent un rôle de premier plan en matière de promotion de la pleine participation des femmes et des filles à la vie économique, sociale et démocratique du Canada, contribuant ainsi à une croissance économique plus forte, à un engagement démocratique accru et à un leadership inclusif.

Le gouvernement fédéral investira 14,5 millions de dollars pour soutenir les organismes nationaux de femmes, par l'entremise de la Fondation canadienne des femmes. Cet investissement contribuera à faire progresser le travail des organismes axé sur la justice, le leadership, la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi que sur la violence fondée sur le sexe. Les organismes qui recevront des fonds seront sélectionnés au cours des prochaines semaines.

L'Institut canadien de recherches sur les femmes recevra jusqu'à un million de dollars pour collaborer avec d'autres organismes nationaux de femmes, ainsi qu'avec des parties prenantes clés œuvrant dans d'autres secteurs. Cette initiative favorisera une plus grande pérennité du secteur et une meilleure coordination, ce qui contribuera à faire progresser l'action contre les inégalités persistantes entre les sexes à long terme.

« Le renforcement du secteur des femmes contribue à faire progresser l'égalité des genres et à offrir aux femmes de réelles possibilités économiques et de leadership. Lorsque nous investissons dans les femmes et les filles, nous bâtissons un Canada plus fort et plus inclusif. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Partout à Toronto et dans l'ensemble du Canada, les organismes de femmes soutiennent les personnes survivantes, protègent les droits et appuient l'accès des femmes à des rôles de leadership. Ce financement reconnaît la portée de ce travail et permet aux organismes de continuer à répondre aux besoins des personnes qui comptent sur eux. »

Leslie Church, Leslie Church, secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés, et secrétaire d'État de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap) et députée de Toronto-St. Paul's (Ontario)

« Investir dans l'égalité des genres, c'est investir dans le bien-être de collectivités entières. Ce financement vise à renforcer le mouvement des femmes au Canada dans la mesure où il soutient des organismes nationaux de défense des droits des femmes travaillant en faveur de changements systémiques dans des domaines comme la justice, le leadership, la violence fondée sur le sexe, ainsi que la santé et les droits sexuels et reproductifs. La Fondation canadienne des femmes est fière de gérer ces subventions et de contribuer à faire en sorte que ces organismes essentiels aient la capacité de poursuivre leur travail et d'agir à plus grande échelle partout au pays. Nous remercions la ministre Valdez d'avoir reconnu l'urgence de la situation et les pressions auxquelles le secteur est confronté, et d'avoir investi considérablement dans un avenir plus équitable. »

Mitzie Hunter, présidente et directrice générale, Fondation canadienne des femmes

« Nous sommes heureuses de recevoir ce financement qui nous permettra d'examiner les difficultés qui se posent et les possibilités qui s'offrent aux organismes nationaux qui défendent les droits des femmes et qui œuvrent en faveur d'un changement systémique. Ensemble, nous nous penchons sur les questions urgentes et émergentes qui sont liées aux droits des femmes, que ce soit au moyen de la recherche, de la défense des droits des femmes, de réformes législatives ou de l'expérience vécue. Ce projet nous apportera le soutien dont nous avons besoin pour réfléchir et trouver des moyens de réduire notre précarité. Nous pourrons ainsi poursuivre tout le travail important qui nous attend pour surmonter les obstacles complexes aux droits des femmes et à l'égalité des genres. »

Jacqueline Neapole, directrice exécutive, Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF)

En 2024, les femmes de 25 à 54 ans qui travaillaient à temps plein, à temps partiel ou qui cherchaient activement un emploi affichaient un taux d'activité record de 85 %, mais gagnaient 87 cents pour chaque dollar gagné par un homme. L'écart salarial est encore plus important pour les femmes noires, autochtones et racisées.

Les projets financés dans le cadre du Programme de promotion de la femme ont touché plus de 400 000 femmes, filles et autres personnes au Canada, ce qui a éliminé des obstacles à l'emploi et à l'éducation, notamment le manque de mentorat, la rigidité des conditions de travail, l'accès limité aux services de garde d'enfants, l'inégalité salariale, les lacunes en matière de formation et la discrimination.

Grâce au Programme de promotion de la femme, plus de 4 500 partenariats ont été établis ou renforcés au sein des secteurs et entre eux, ce qui a offert aux femmes un accès direct à du mentorat, à des possibilités d'emploi, à des programmes de formation, à du financement, à des réseaux de pairs et à un soutien pratique pour faire progresser leur carrière et l'accès au leadership.

En décembre 2024, dans son énoncé économique d'automne, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 15 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2024-2025, au Programme de promotion de la femme. Ce financement contribuera à renforcer les capacités des organismes nationaux de femmes, par exemple, en les aidant à faire avancer des projets axés sur l'élimination de la violence fondée sur le sexe et en aidant davantage de femmes et de filles à mener une vie sûre, saine et prospère.

En vertu du budget de 2025, Femmes et Égalité des genres Canada recevra des fonds de façon continue afin de faire progresser l'égalité des genres. Le Ministère recevra notamment un financement pour soutenir le secteur des femmes ainsi que des projets ponctuels visant à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans la société canadienne.

