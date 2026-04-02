MISSISSAUGA, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense, le gouvernement fédéral met de l'avant une approche pangouvernementale à long terme afin de consolider la base industrielle de défense en tant que pilier essentiel pour la sécurité nationale, la résilience économique et la prospérité de notre pays. Alors que nous traversons à l'échelle mondiale une période d'incertitude croissante, le Canada est déterminé à rebâtir et à réarmer les Forces armées canadiennes et à accroître ses investissements en ce sens. Il entend toutefois veiller à ce que les travailleurs canadiens et les petites entreprises canadiennes occupent une place centrale dans cet effort.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a présenté comment la Stratégie industrielle de défense du Canada soutient les petites et moyennes entreprises (PME) au pays. Ces entreprises, qui représentent 92 % des entreprises et 40 % des emplois dans le secteur de la défense, jouent un rôle essentiel pour renforcer les chaînes d'approvisionnement, stimuler l'innovation et faire en sorte que les Forces armées canadiennes disposent de l'équipement nécessaire pour défendre le Canada et protéger sa souveraineté. La Stratégie créera jusqu'à 125 000 emplois hautement rémunérés, doublera les exportations en défense et accroîtra les revenus des PME de plus de 5,1 milliards de dollars annuellement.

Les investissements ciblés qui sont prévus dans le cadre de la Stratégie aideront les PME à croître, à innover et à se tailler une place concurrentielle à toutes les étapes, qu'il s'agisse de recherche-développement, de commercialisation, d'expansion et d'intégration aux chaînes d'approvisionnement intérieures et internationales de la défense. Un investissement de jusqu'à 6 milliards de dollars est prévu, par l'entremise de la nouvelle plateforme de défense de la Banque de développement du Canada (BDC), pour fournir du financement et des services-conseils, ainsi que par le truchement du volet Assistance à l'industrie de la défense (Assistance ID) du Conseil national de recherches du Canada, pour soutenir le développement de technologies novatrices de défense à double usage. Les agences de développement régionales seront responsables de la mise en œuvre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense, un programme de 357 millions de dollars qui vise à aider les entreprises à prendre de l'expansion et à se positionner sur de nouveaux marchés.

Ces investissements s'inscrivent dans un effort plus vaste entrepris pour aligner les dépenses en défense avec les forces industrielles du Canada. En priorisant les entreprises canadiennes et en augmentant la production intérieure, le Canada réduit sa dépendance envers les fournisseurs étrangers, et veille à ce que les Forces armées canadiennes disposent des capacités nécessaires, quand elles en ont besoin. Cette approche renforce les chaînes d'approvisionnement, soutient les travailleurs canadiens et les entreprises canadiennes, et consolide la position du Canada en tant que partenaire fiable pour ses alliés.

Citations

« Le Canada effectue en ce moment des investissements sans précédent pour renforcer sa sécurité et défendre sa souveraineté, et nous voulons que les petites et moyennes entreprises occupent une place centrale dans ces efforts. Elles représentent 92 % de toutes les entreprises du secteur canadien de la défense et 40 % des emplois dans ce même secteur. Par l'entremise de notre Stratégie industrielle de défense, nous allons aider ces entreprises à innover, à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à faire croître leurs revenus de plus de 5,1 milliards de dollars annuellement. C'est ainsi que nous allons bâtir un Canada plus fort et plus sécuritaire tout en créant des emplois et des possibilités de qualité ici au pays. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

Faits en bref

Les investissements initiaux en vertu de la Stratégie industrielle de défense permettront au Canada d'allouer 2 % de son produit intérieur brut (PIB) à la défense en 2025-2026.

L'augmentation des investissements dans les capacités militaires fondamentales, dans le renforcement de l'industrie canadienne et dans les technologies à double usage permettra au Canada de respecter le nouvel engagement qu'il a pris en matière d'investissements en défense, de concert avec les autres pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), et qui consiste à investir 5 % de son PIB en défense d'ici à 2035.

L'industrie canadienne de la défense contribue à hauteur de près de 10 milliards de dollars au PIB du Canada et soutient plus de 81 000 emplois.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]