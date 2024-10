TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les petites et moyennes entreprises d'un océan à l'autre à donner vie à leurs innovations et à faire en sorte que les gens bénéficient de leurs idées et solutions créatives.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a annoncé que la Régie de la santé des Premières Nations se joindra au Réseau de santé coordonné, accessible, national (Réseau de santé CAN). Ce partenariat permettra à la Régie de proposer des innovations en matière de soins de santé élaborées par des petites et moyennes entreprises à plus de 200 communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique.

À la suite d'un investissement de 42 millions de dollars du gouvernement fédéral, le Réseau de santé CAN met en rapport de petites entreprises proposant des innovations médicales avec des hôpitaux et des fournisseurs de soins de santé. Ces derniers peuvent ainsi profiter de solutions prêtes à la commercialisation pour résoudre des défis liés aux soins de santé.

Le Réseau fournit aux entrepreneurs du milieu des technologies de la santé les outils et les contacts nécessaires pour accéder au marché canadien des soins de santé. Ces entrepreneurs peuvent ainsi mettre à l'essai leurs innovations, avoir accès aux processus d'approvisionnement gouvernementaux, et trouver des débouchés qui les aideront à croître et à prospérer.

Le Réseau existe depuis bientôt cinq ans et a mis en relation avec succès 74 entreprises canadiennes du milieu des technologies de la santé avec divers ordres de gouvernement partout au pays. Cette initiative favorise la croissance des entrepreneurs dans tout le pays, tout en renforçant notre système universel de soins de santé en stimulant l'innovation à l'échelle nationale.

Citations

« En investissant dans le Réseau de santé CAN, notre gouvernement aide à la fois les petites et moyennes entreprises à donner vie à leurs solutions de soins de santé innovantes et les patients à bénéficier de ces technologies d'avant-garde. L'adjonction de la Régie de la santé des Premières Nations au Réseau de santé CAN fera bénéficier les communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique des dernières innovations en matière de soins de santé. Félicitations aux deux organisations pour leur rapprochement. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« Le ralliement de la Régie de la santé des Premières Nations au Réseau de santé coordonné, accessible, national est pour nous une étape importante. Il s'inscrit dans le respect de notre engagement d'étendre notre vision et notre mission à tout le pays et de soutenir les communautés autochtones. Depuis son lancement en 2019, et grâce à l'investissement et au soutien du gouvernement du Canada, le Réseau de santé CAN a pu prendre de l'expansion en s'adjoignant 42 opérateurs de soins de santé de premier plan (connus sous le nom de "Edge"), a soutenu plus de 74 entreprises, a généré plus de 550 millions de dollars à ce jour et a créé plus de 2 000 emplois au pays. Grâce au soutien de la ministre Valdez et du gouvernement, le Réseau de santé CAN peut unifier les régions et tirer parti de la diversité des personnes et des organisations pour s'imposer comme chef de file dans la nouvelle économie des soins de santé. »

- Le président du Réseau de santé CAN, Dr Dante Morra

« En se joignant au Réseau de santé CAN, la Régie de la santé des Premières Nations sera en mesure d'amplifier les voix des Premières Nations en ce qui concerne l'innovation en soins de santé. Ce partenariat ouvrira la voie à de nouvelles approches menées par les Premières Nations en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé. Nous contribuons également à jeter les assises d'un système sécuritaire sur le plan culturel, inclusif et respectueux des Premières Nations de la Colombie-Britannique et de l'ensemble du Canada. »

- Le chef de la direction de la Régie de la santé des Premières Nations, Richard Jock

Faits en bref

Depuis 2019, le gouvernement du Canada a investi 42 millions de dollars pour soutenir la croissance du Réseau de santé coordonné, accessible, national (Réseau de santé CAN).

a investi 42 millions de dollars pour soutenir la croissance du Réseau de santé coordonné, accessible, national (Réseau de santé CAN). Depuis son lancement, le Réseau de santé CAN s'est adjoint 42 opérateurs de soins de santé (connus sous le nom de « Edge »), dont des groupes d'autorités et d'organismes de la santé.

Jusqu'à présent, 74 entreprises canadiennes de technologies des soins de santé ont reçu un soutien du Réseau de santé CAN.

Dans le cadre de cette initiative, 92 projets de commercialisation ont vu le jour.

En date de mars 2024, l'initiative avait permis de créer 2 020 emplois.

Le Réseau de santé CAN a contribué à générer plus de 550 millions de dollars de revenus.

