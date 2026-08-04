La ministre Valdez annonce un soutien fédéral aux lignes d'assistance téléphonique en cas de crise pour contrer la violence fondée sur le sexe à Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN'S, NL, le 4 août 2026 /CNW/ -- Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise sont une bouée de sauvetage pour les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe, en leur offrant un accès immédiat à de l'information, à de l'aide pour élaborer un plan de sécurité, à un aiguillage vers des services et à un soutien émotionnel.

Aujourd'hui l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), ainsi que l'honorable Lela Evans, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres de Terre-Neuve-et-Labrador et l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est, ont annoncé le renouvellement du soutien fédéral accordé à Terre-Neuve-et-Labrador, qui s'élève à 700 000 $ sur cinq ans, afin de renforcer les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise dans l'ensemble de la province.

Cet investissement aidera à faire en sorte que les victimes et les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe et leurs familles continuent d'avoir accès à un soutien rapide, efficace et tenant compte des traumatismes au moment où elles en ont le plus besoin. Dans ces moments cruciaux, une ligne d'assistance téléphonique en cas de crise est bien plus qu'un service; elle peut être une bouée de sauvetage.

S'appuyant sur les investissements existants de Terre-Neuve-et-Labrador dans les services de lignes d'assistance téléphonique en cas de crise, ce financement renforce la collaboration entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d'offrir un soutien coordonné et accessible qui tient compte des besoins particuliers des collectivités partout dans la province.

Derrière chaque appel se trouve une personne en quête de sécurité, de soutien ou de conseils. La collaboration continue entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux contribue à faire en sorte que ces services essentiels demeurent accessibles, afin que les personnes concernées puissent recevoir un soutien empreint de compassion au moment où elles en ont le plus besoin.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada de consacrer 31 millions de dollars sur cinq ans, et 6,2 millions de dollars par année par la suite, pour renouveler le financement fédéral destiné aux lignes d'assistance téléphonique en cas de crise offertes dans les provinces et les territoires partout au pays. Il complète également l'investissement fédéral de 607,4 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2027-2028, afin de poursuivre la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe dans le cadre du renouvellement des accords bilatéraux avec les provinces et les territoires.

Citations

« Soutenir les victimes et les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe, ainsi que leurs familles, signifie veiller à ce que l'aide soit accessible au moment où elle est nécessaire. Partout au Canada, les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise constituent un lien essentiel vers la sécurité, le soutien et des informations fiables. Grâce à cet investissement, nous renforçons ces services essentiels dans chaque province et territoire et appuyons les organismes de première ligne, afin que les personnes puissent obtenir du soutien au moment où elles en ont le plus besoin, quel que soit leur lieu de résidence. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Pour une personne confrontée à la violence, à la maltraitance, à une peur accablante ou à l'isolement, la voix au bout du fil peut faire la différence entre affronter une crise seule et trouver une voie vers la sécurité, l'espoir et la guérison. Investir dans les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise, c'est investir dans les personnes en veillant à ce que des spécialistes soient disponibles pour écouter sans porter de jugement, offrir un soutien empreint de compassion et les aider à composer avec des situations complexes et souvent dangereuses. Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise contribuent également à éliminer les obstacles qui limitent l'accès aux services d'aide, en particulier pour les personnes vivant dans des collectivités rurales, éloignées ou mal desservies, où d'autres services pourraient ne pas être accessibles immédiatement. »

L'honorable Lela Evans, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Terre-Neuve-et-Labrador

« Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise offrent un lien essentiel vers du soutien aux personnes qui vivent de la violence fondée sur le sexe, surtout dans une province où les distances et les caractéristiques géographiques peuvent compliquer l'accès aux services. Chaque appel traité offre une occasion d'aider une personne à assurer sa sécurité, à obtenir de l'information et du soutien. En renforçant ces services, on permet à un plus grand nombre de personnes à Terre-Neuve-et-Labrador et partout au Canada d'accéder à un soutien empreint de compassion lorsqu'elles en ont le plus besoin. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est, Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Femmes et Égalité des genres Canada investit 223,4 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, et 44,7 millions de dollars par la suite, pour renforcer l'action fédérale visant à contrer la violence fondée sur le sexe. Ce financement permettra d'assurer le financement continu d'initiatives visant à contrer la violence fondée sur le sexe, notamment les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite au financement de 700 000 $ accordé à Terre-Neuve-et-Labrador par le gouvernement fédéral en 2023 afin de répondre à la demande accrue visant les services des lignes d'assistance téléphonique en cas de crise pendant la pandémie de COVID-19. Entre 2022 et 2025, des organismes de partout au Canada ont répondu à plus de 761 000 appels, ce qui démontre la nature essentielle de ces services et de la nécessité de maintenir cet investissement.

Entre 2018 et 2024, les cas de violence entre partenaires intimes déclarés par la police ont augmenté de 14 %.

En 2024, les femmes et les filles représentaient 78 % des victimes des cas de violence entre partenaires intimes déclarés par la police.

En 2024, 42 % des femmes victimes d'homicide ont été tuées par leur conjoint ou partenaire, comparativement à 32 % en 2023

Toutes les 48 heures au Canada, une femme ou une fille est tuée en raison de la violence fondée sur le sexe. Dans les cas où l'information est connue, les hommes constituent la majorité des personnes accusées.

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-661-2374, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]