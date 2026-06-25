La ministre Valdez annonce un investissement dans une entreprise torontoise spécialisée en IA qui aide le milieu des affaires à tisser des liens avec des clientèles diversifiées

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) crée de nouvelles possibilités pour les entreprises canadiennes : accroître leur productivité, renforcer leur compétitivité et atteindre de nouveaux marchés.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a annoncé un investissement de 557 500 $ par l'entremise de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario dans Tulong Technologies Inc. (anglais), une entreprise de Toronto dont les produits axés sur l'IA permettent au milieu des affaires de mieux comprendre et joindre des auditoires diversifiés. La ministre Valdez a effectué l'annonce au nom du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon.

Réalisé au titre de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle, cet investissement donnera à Tulong les moyens d'améliorer sa plateforme de marketing alimentée par l'IA. Des entreprises utilisent cette plateforme pour déployer des contenus pertinents à l'intention de clientèles multiculturelles et ainsi accroître leurs ventes à l'échelle nord-américaine.

Les investissements dans le cadre de cette initiative viennent étayer un secteur canadien de l'IA en pleine croissance, en plus d'aider de petites et moyennes entreprises à accéder à des outils innovants qui rehaussent la productivité et la compétitivité et ouvrent de nouveaux débouchés commerciaux.

La nouvelle Stratégie nationale du Canada en matière d'IA, intitulée L'IA pour tous, vise à répartir les avantages de l'IA dans tous les secteurs de l'économie et dans l'ensemble des collectivités. Cette stratégie prévoit notamment un investissement de 500 millions de dollars pour renforcer l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle et élargir sa portée, soutenant ainsi des entreprises canadiennes qui développent des solutions d'IA pratiques, créent des emplois et stimulent la croissance économique.

En investissant dans les innovateurs et les entreprises du domaine de l'IA, le gouvernement fédéral contribue à bâtir une économie plus dynamique et à garantir un meilleur contrôle du Canada sur son avenir numérique.

Citations

« La prospérité du Canada dépend de notre capacité à concevoir et à mettre à l'échelle les technologies qui sont en voie de façonner l'avenir. Les investissements dans des entreprises comme Tulong renforcent l'écosystème canadien de l'IA, propulsent la croissance des entreprises et font en sorte que les bienfaits de l'innovation atteignent un plus grand nombre de secteurs, de marchés et de collectivités. Par l'entremise de la stratégie L'IA pour tous, notre gouvernement aide les entreprises à croître, à être concurrentielles et à prendre les devants. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

« L'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer notre façon de travailler et d'apprendre ou encore la façon dont les gouvernements offrent des services ou soutiennent la croissance économique. La stratégie L'IA pour tous nous permettra de veiller à ce que les Canadiens de toutes les régions du pays puissent utiliser l'IA de manière sécuritaire, la mettre à profit et en tirer parti. En bâtissant la confiance, en appuyant les talents et les entreprises de chez nous et en renforçant notre capacité souveraine, nous ferons du Canada un chef de file mondial en matière d'IA responsable et inclusive. Il s'agit de saisir l'occasion que nous offre l'IA tout en nous assurant qu'elle est avantageuse pour les citoyens et qu'elle peut contribuer à l'établissement d'un avenir prospère et novateur, au profit de tous. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]