Avis aux médias - La ministre Valdez annoncera un investissement dans l'intelligence artificielle

TORONTO, le 24 juin 2026 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, annoncera, au nom du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, un investissement dans une application canadienne d'intelligence artificielle.

Date : Le jeudi 25 juin 2026

Heure : 15 h (heure de l'Est)

Lieu :

Collège Humber

Campus Lakeshore

Lakeshore Commons, pièce L4005

3199 Lake Shore Boulevard West

Etobicoke (Ontario)

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]