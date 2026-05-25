BRAMPTON, ON, le 25 mai 2026 /CNW/ - Un Canada fort repose sur des communautés où les gens sont en sécurité et sur une économie où tout le monde a une chance équitable de contribuer, de travailler et de diriger. Dans le budget de 2025, le gouvernement fédéral a réalisé un investissement historique afin de faire progresser l'égalité des genres partout au pays. Le gouvernement fédéral agit maintenant rapidement pour verser des fonds directement aux organismes, afin de faire progresser l'égalité des genres, de renforcent la sécurité et d'élargir les possibilités dans les communautés à travers le Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), accompagnée de Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, a annoncé un financement de plus de 77,5 millions de dollars afin de prolonger les projets de 395 organismes à travers le Canada.

Il s'agit de la plus importante annonce de financement de Femmes et Égalité des genres Canada à ce jour en ce qui concerne le nombre d'organismes soutenus directement. Ce financement aidera les organismes à faire progresser l'égalité des genres, à soutenir les personnes survivantes, à renforcer les communautés 2ELGBTQI+ et à accroître la participation à l'économie et à la société canadiennes. Il est essentiel pour ces organismes qui accomplissent un travail transformateur. Ces derniers contribuent à aider les femmes à intégrer et à demeurer sur le marché du travail, soutiennent les victimes et les personnes survivantes de violence, créent des espaces plus sûrs, renforcent les services communautaires et ouvrent davantage de voies vers le leadership, la sécurité économique et les possibilités.

Ce financement s'ajoute à l'investissement précédent de plus de 167,2 millions de dollars qui a permis à ces organismes communautaires de fournir des services essentiels, d'élargir le soutien et de faire progresser l'égalité des genres dans toutes les régions du pays. Grâce à ce financement supplémentaire, ces efforts rejoindront davantage de personnes, dans un plus grand nombre de communautés, à un moment où le besoin est le plus grand.

Ces fonds supplémentaires comprennent :

un montant de 44,4 millions de dollars qui sera versé à 218 organismes pour améliorer leur capacité et pour mettre en œuvre des projets favorisant un changement systémique soutenant la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et démocratique du Canada;

un montant de 23,2 millions de dollars qui sera versé à 112 organismes pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, notamment au moyen d'initiatives dirigées par des Autochtones, de projets de recherche communautaire et de projets visant à mettre à l'essai et à créer des pratiques prometteuses afin d'améliorer les efforts de prévention et le soutien aux personnes survivantes;

un montant de 9,9 millions de dollars qui sera versé à 65 organismes pour renforcer le secteur communautaire 2ELGBTQI+ et soutenir des initiatives visant à promouvoir la sécurité et à favoriser des changements significatifs.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'investissement du gouvernement fédéral, prévu dans le budget de 2025, visant à renforcer l'égalité des genres partout au Canada. Le budget de 2025 accorde à Femmes et Égalité des genres Canada un financement stable et à long terme pour appuyer l'égalité des femmes, renforcer le secteur communautaire 2ELGBTQI+ et faire progresser les mesures visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe :

une somme de 382,5 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, et 76,5 millions de dollars par la suite, pour revitaliser et stabiliser les efforts visant à faire progresser l'égalité des femmes au Canada;

un financement de 223,4 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, et 44,7 millions par année par la suite, pour renforcer des mesures fédérales visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe;

une somme de 54,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, et 10,9 millions de dollars par la suite, pour soutenir le secteur communautaire 2ELGBTQI+. Cela comprend 7,5 millions de dollars sur cinq ans, dont 1,5 million de dollars par la suite pour la sécurité lors des célébrations de la Fierté.

Citations

« Partout au Canada, des organismes communautaires aident les personnes ayant subi de la violence à se rétablir, à trouver des possibilités et à aller de l'avant avec dignité et espoir. Grâce à cet investissement historique, notre gouvernement soutient près de 400 organismes afin de leur permettre de continuer à changer des vies. Lorsque les femmes et les personnes de diverses identités de genre au Canada sont en sécurité, soutenues et en mesure de participer pleinement, le Canada est plus fort. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Les organismes de femmes, les organismes de défense des droits des personnes survivantes et les leaders des communautés 2ELGBTQI+ accomplissent chaque jour un travail essentiel dans les collectivités partout au pays. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'appui du gouvernement à ce travail. Cet investissement historique contribuera à renforcer les organismes sur lesquelles les gens comptent et à soutenir les communautés pour qu'elles soient plus sûres et plus inclusives, ici à Brampton et partout au Canada. »

Sonia Sidhu, Députée, Brampton-Sud, Ontario

Faits en bref

Depuis 2018, les projets financés grâce au Programme de promotion de la femme ont rejoint plus de 400 000 femmes, filles et autres personnes au Canada, ce qui a permis de réduire les obstacles à l'emploi et à l'éducation, notamment le manque de mentorat, les modalités de travail rigides, l'accès limité aux services de garde d'enfants, l'iniquité salariale, les lacunes en matière de formation et la discrimination.

Le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe aide les organismes communautaires de l'ensemble du pays à offrir du soutien aux populations à risque ou mal desservies. En 2024-2025, le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe a rejoint plus de 90 000 personnes, a contribué à la mise en place de 2 200 ressources et a permis de renforcer ou d'établir plus de 1 400 partenariats et ententes de collaboration dans l'ensemble du pays.

Grâce au Fonds de projets 2ELGBTQI+, des initiatives visant à contrer la discrimination, à mettre en place des mesures de soutien et à remettre en question les normes préjudiciables ont rejoint plus de 39 000 personnes 2ELGBTQI+ et personnes alliées d'un bout à l'autre du pays. Par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires 2ELGBTQI+, FEGC a renforcé le mode de fonctionnement des services et des réseaux des organismes 2ELGBTQI+, rejoignant ainsi plus de 10 000 personnes partout au Canada.

En 2024, les femmes de 25 à 54 ans qui occupaient un emploi à temps plein ou à temps partiel ou qui cherchaient activement un emploi affichaient un taux de participation au marché du travail record de 85 %. Pourtant, elles gagnaient 87 cents pour chaque dollar gagné par un homme. L'écart salarial est encore plus important pour les femmes noires, autochtones et racisées.

Les femmes sont sous-représentées dans les postes de leadership, et même lorsqu'elles occupent un poste de leadership, leur rémunération demeure inférieure à celle de leurs homologues masculins. Les femmes occupent près de la moitié des emplois au Canada, mais seulement 36,4 % des postes de gestion et moins de 29 % des postes de haute direction. Même dans les postes de haute de direction, l'écart salarial persiste.

Le harcèlement et la violence demeurent des expériences courantes pour les communautés LGBTQ+, qui sont beaucoup plus susceptibles que les personnes hétérosexuelles et cisgenres de subir des comportements sexuels non désirés, des menaces ou de la discrimination, tant en ligne que dans les espaces publics ou privés.

Lorsqu'on prend en compte toutes les formes de violence entre partenaires intimes, soit la violence émotionnelle, financière, physique et sexuelle, quatre personnes sur dix (40 %) au Canada ont subi au moins un comportement malsain ou violent de la part d'une ou d'un partenaire intime depuis l'âge de 15 ans. Les femmes (45 %) sont plus susceptibles que les hommes (35 %) d'avoir été victimes de tels comportements.

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-661-2374, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]