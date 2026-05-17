Déclaration de la ministre Rechie Valdez à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie

OTTAWA, ON, le 17 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie :

« Au Canada, chaque personne mérite de vivre une vie saine et en sécurité, peu importe qui elle est ou qui elle aime. La Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie est l'occasion de remettre en question les peurs et les préjugés qui contribuent à la stigmatisation et à la discrimination auxquelles les personnes 2ELGBTQI+ se heurtent.

La discrimination à l'égard des personnes 2ELGBTQI+ dans des domaines comme l'emploi, le logement, les soins de santé et l'éducation a des répercussions sur leur bien‑être et limite leur participation économique et sociale. Partout au Canada, les communautés 2ELGBTQI+ apportent chaque jour une contribution précieuse à notre culture, à notre économie et à notre société. Par exemple, plus de 100 000 entreprises appartenant à des personnes 2ELGBTQI+ ont généré plus de 22 milliards de dollars d'activité économique et créé plus de 435 000 emplois à l'échelle du pays. Grâce au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, le gouvernement fédéral investit 25 millions de dollars pour aider les entrepreneures et entrepreneurs à surmonter les obstacles liés à la création et à la croissance de leurs entreprises.

Toutefois, il ne peut y avoir de prospérité et d'égalité sans sécurité, que ce soit au travail, dans nos collectivités ou à la maison. Grâce au Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ et au Plan d'action canadien de lutte contre la haine, le gouvernement fédéral appuie des projets dirigés par les communautés qui visent à contrer la haine et à faire progresser l'égalité pour les personnes 2ELGBTQI+.

Par l'entremise du budget de 2025, le gouvernement fédéral prévoit 54,6 millions de dollars sur cinq ans, dont 10,9 millions de dollars en financement continu, pour soutenir le secteur communautaire 2ELGBTQI+. Cela comprend 7,5 millions de dollars sur cinq ans, puis 1,5 million de dollars par année, pour aider les festivals de la Fierté à faire face à l'augmentation des coûts liés à la sécurité et aux assurances, attribuable à la hausse de la haine envers les personnes 2ELGBTQI+.

Ces investissements témoignent de l'importance de veiller à ce que les communautés 2ELGBTQI+ se sentent en sécurité, soutenues et en mesure de participer pleinement à tous les aspects de la vie au Canada.

Faire preuve de dignité et de respect envers les autres, peu importe l'identité de genre, l'expression de genre ou l'orientation sexuelle, contribue à bâtir un pays où toutes les personnes au Canada peuvent participer pleinement en étant elles‑mêmes. »

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-661-2374, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]