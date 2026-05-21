La ministre Valdez annoncera un soutien à près de 400 organismes pour faire avancer l'égalité des genres English

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Femmes et Égalité des genres Canada

21 mai, 2026, 11:42 ET

BRAMPTON, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera un nouveau financement destiné à près de 400 organismes qui travaillent à faire avancer l'égalité des genres, ce qui représente le plus grand nombre d'organismes à recevoir un financement additionnel à ce jour de la part de Femmes et Égalité des genres Canada.

Date :     

Le 25 mai, 2026

 

Heure :   

8 h 30 (HAE)

 

Lieu :      

Collège Sheridan (Campus Brampton)
Atrium du Magna Skilled Trades Centre
7899, chemin McLaughlin
Brampton (Ontario)
L6Y 5H9

Note aux médias : Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou de façon virtuelle doivent s'inscrire au plus tard à 8 h 00 (HAE) le 25 mai, en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-661-2374, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]

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