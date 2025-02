MONTRÉAL, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Les entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+ sont une force motrice de l'économie canadienne. En effet, il y a plus de 100 000 entreprises détenues par des membres de ces communautés au pays. Ces entreprises emploient plus de 435 000 Canadiens et génèrent plus de 22 milliards de dollars en activité économique. Or, les membres de ces communautés continuent de faire face à des obstacles systémiques lorsque vient le temps de lancer ou de faire croître leur entreprise. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral a travaillé avec les communautés 2ELGBTQI+ à la création du tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ afin de favoriser une économie inclusive, diversifiée et résiliente.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, et le cofondateur et président-directeur général de la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC), Darrell Schuurman, ont annoncé le nom de 12 autres organisations bénéficiaires qui recevront un financement totalisant 2,8 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ :

Chambre de commerce LGBT du Québec, en partenariat avec Réseau Mentorat (Québec)

LOUD Business (Colombie-Britannique)

Manitoba LGBT* Chamber of Commerce ( Manitoba )

) Northern Mosaic Network (Territoires du Nord-Ouest)

Ontario Gay and Lesbian Chamber of Commerce ( Ontario )

) Pride PEI, en partenariat avec Music PEI (Île-du-Prince-Édouard)

Quadrangle NL (Terre-Neuve-et- Labrador )

) Small Economy Works ( Nunavut )

Tourism Industry Association of the Yukon, en partenariat avec Yukonstruct et Inclusion Yukon (Yukon)

Tribe Network, en partenariat avec UPlift Black (Canada Atlantique)

True Wealth Society, en partenariat avec le Sault Ste. Marie Innovation Centre ( Ontario )

) UPlift Black ( Ontario )

Cet investissement s'appuie sur les succès obtenus par les 17 organisations précédemment retenues pour mettre en œuvre le Fonds pour l'écosystème, qui vise à créer un réseau plus équitable et prospère pour les entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+ dans l'ensemble du Canada.

Le Fonds pour l'écosystème 2ELGBTQI+ est doté d'une enveloppe de 8 millions de dollars. Il soutient les entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+ et renforce les ressources qui leur sont offertes. Il favorise également la sensibilisation au sujet des enjeux uniques que ces entrepreneurs rencontrent et facilite le développement d'un écosystème robuste et interconnecté qui habilitera les futures générations de leaders 2ELGBTQI+. Le Fonds pour l'écosystème est un volet du plus vaste Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, doté de 25 millions de dollars.

Une économie plus inclusive est plus forte. Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ va dans le sens de l'engagement plus vaste du gouvernement fédéral, qui souhaite valoriser l'entrepreneuriat des membres de groupes sous-représentés, notamment les femmes, les Noirs, les jeunes et les Autochtones propriétaires d'entreprise. En fournissant à tous les Canadiens la possibilité de se lancer en affaires, nous renforçons l'économie, créons des emplois de haute qualité pour la classe moyenne et nous assurons que notre pays demeure concurrentiel sur la scène mondiale.

Citations

« Les entrepreneurs 2ELGBTQI+ sont des maillons importants de notre économie. Ils emploient plus de 435 000 personnes et stimulent l'innovation dans leurs communautés. L'annonce d'aujourd'hui, qui porte sur le financement de 12 autres organisations par l'entremise du Fonds pour l'écosystème, est une autre étape importante vers la création d'une économie plus inclusive pour les entrepreneurs 2ELGBTQI+. Notre gouvernement continuera de collaborer avec la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada pour que tous les membres de ces communautés ayant un rêve entrepreneurial disposent du soutien et des ressources nécessaires pour faire de leur rêve une réalité. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« Le gouvernement fédéral est fier d'appuyer les entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+, qui sont des acteurs essentiels de notre économie. Avec cet investissement de 2,8 millions, douze organismes sans but lucratif au service des entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+, dont la Chambre de commerce LGBT du Québec, pourront continuer à bâtir une économie canadienne plus inclusive et plus prospère, ici dans Laurier-Sainte-Marie et partout au pays. En appuyant les personnes issues de ces communautés qui se lancent en affaires, nous rendons notre économie plus concurrentielle et créons des emplois de qualité. »

- Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault

« Nous avons le plaisir d'annoncer les nouvelles organisations bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème. Ce financement permettra de combler les lacunes identifiées lors de la première série, en offrant un soutien essentiel aux organisations à travers tout le pays, y compris dans chaque province et territoire. Il renforce la capacité de l'écosystème entrepreneurial 2ELGBTQI+ et garantit un environnement plus inclusif pour les personnes entrepreneures de tous les horizons. »

- Le cofondateur et président-directeur général de la CGLCC, Darrell Schuurman

Faits en bref

Restez branchés

