TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le gouvernement fédéral prend des mesures pour faire avancer l'égalité des genres et favoriser la pleine participation des femmes à l'économie, au profit de la collectivité canadienne.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 2 millions de dollars à un projet visant à aider les entrepreneures canadiennes à développer leurs compétences. Le projet est mené par Coralus (anglais), un organisme sans but lucratif qui appuie les entreprises dirigées par des femmes et des personnes non binaires.

Dans le cadre du projet, de la formation est offerte à plus de 375 entreprises appartenant à des femmes, à propos de sujets comme la collecte de fonds, le démarrage, l'accès au capital et le commerce électronique.

Coralus crée aussi des liens avec des organismes au service des entrepreneurs autochtones, des entrepreneurs en quête d'équité, des nouveaux arrivants au Canada, des personnes en situation de handicap, des membres des communautés 2ELGBTQI+ et des résidents des régions rurales afin d'accroître la diversité des participants. De l'encadrement personnalisé ainsi que des événements de réseautage sont également proposés dans le cadre du projet en vue d'aider encore plus d'entrepreneures d'un océan à l'autre.

Ce projet se veut un complément aux efforts déployés au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement fédéral afin de combler les lacunes en matière de services aux femmes dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Depuis son lancement en 2018, la Stratégie a aidé des dizaines de milliers de femmes à obtenir le soutien dont elles avaient besoin pour démarrer ou faire croître leur entreprise.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à des investissements sans précédent réalisés par le gouvernement fédéral à l'appui des femmes depuis 2015. Il a notamment légiféré en matière d'équité salariale, instauré l'allocation canadienne pour enfants, octroyé un financement spécial aux entrepreneures durant la pandémie, soutenu l'offre de services de garde à 10 $ par jour, et engagé plus de 530 millions de dollars pour le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Citations

« Notre gouvernement sait qu'une économie plus inclusive se traduit par une économie plus prospère. L'annonce d'aujourd'hui constitue de bonnes nouvelles pour les entrepreneures de partout au Canada et témoigne de l'engagement de notre gouvernement d'assurer la participation pleine et égale des entrepreneures à l'économie. En collaboration avec des partenaires comme Coralus, nous contribuons à éliminer les disparités afin que chaque personne ayant le rêve de fonder une petite entreprise puisse obtenir le soutien nécessaire pour réussir. Nous établissons ainsi une société plus égalitaire en plus de créer de bons emplois, de mettre en place une économie robuste et de bâtir des communautés dynamiques et résilientes. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« C'est en créant des occasions qui permettent aux entrepreneurs de tisser des liens entre eux et avec des influenceurs prêts à utiliser leur pouvoir pour apporter des changements que nous pouvons bâtir une solide économie. Coralus est honoré d'être reconnu pour son approche unique en matière de développement économique et d'ainsi recevoir ce soutien financier. »

- La fondatrice de Coralus, Vicki Saunders

« Les entrepreneures jouent un rôle indispensable au sein de notre économie en stimulant l'innovation, en créant des emplois et en renforçant les communautés partout au Canada. Cet investissement permet aux femmes d'accéder aux ressources, aux réseaux et au soutien dont elles ont besoin pour prospérer en affaires. Je suis fière d'appuyer la ministre Valdez et Coralus et d'aider encore plus de femmes à abattre les obstacles et à remporter du succès. »

- La députée de Davenport, Julie Dzerowicz

Faits en bref

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) dispose d'une enveloppe de près de 7 milliards de dollars. Elle englobe : le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat, qui finance des organismes partenaires pour qu'ils puissent offrir des prêts allant jusqu'à 50 000 $ à des femmes propriétaires d'entreprise et entrepreneures; l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque de la SFE, qui vise à instaurer un environnement de capital de risque plus inclusif au profit des Canadiennes; le Fonds pour l'écosystème de la SFE, qui aide à renforcer la capacité de l'écosystème de l'entrepreneuriat et à fournir aux entrepreneures les ressources dont elles ont besoin pour démarrer ou faire croître une entreprise; le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, qui a rallié 10 centres régionaux, plus de 250 organismes et des milliers d'entrepreneures pour mettre sur pied un guichet unique où ces dernières peuvent trouver les renseignements, les données et les pratiques exemplaires qui leur seront utiles.

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est né d'un partenariat entre le gouvernement du Canada , des organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, des institutions financières et des établissements d'enseignement postsecondaire et autres établissements d'enseignement agréés. Il est formé de trois composantes : le Fonds pour l'écosystème, doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars, qui finance 43 organismes sans but lucratif au pays pour qu'ils offrent des services de mentorat, de la formation en affaires et des services en planification financière aux entreprises; le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, doté d'une enveloppe de 165 millions de dollars et administré par la Fédération africaine canadienne de l'économie (FACE), qui fournit des prêts pouvant aller jusqu'à 250 000 $ aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprise des communautés noires; le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, découlant d'un investissement de 5 millions de dollars, qui mène des recherches qualitatives et quantitatives et recueille des données sur l'état de l'entrepreneuriat noir au Canada afin d'aider à repérer les obstacles à la réussite des entrepreneurs noirs ainsi que les occasions de croissance possibles. Le Carrefour du savoir est le fruit d'un partenariat entre l'Université Carleton et la Dream Legacy Foundation.

, des organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, des institutions financières et des établissements d'enseignement postsecondaire et autres établissements d'enseignement agréés. Il est formé de trois composantes : Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, doté d'une enveloppe de 25 millions de dollars, vise à renforcer l'écosystème de l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ et à faire en sorte que les entrepreneurs de ces communautés puissent facilement suivre la formation, obtenir les services de mentorat et tisser les relations qui leur permettront de réussir. Le Programme comporte les composantes suivantes : l'Initiative d'expansion des entreprises, qui renforcera la capacité de la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (le principal organisme de soutien aux entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+ au pays, fondé sous le nom de Chambre de commerce des gais et lesbiennes du Canada ) à aider les entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+ du Canada à lancer ou à faire croître leur entreprise; le Fonds pour l'écosystème, qui offre du financement à des organismes sans but lucratif de soutien aux entreprises pour qu'ils mettent en œuvre des projets aidant les entrepreneurs à développer leurs compétences en planification d'entreprise et à accéder à des outils et à des ressources d'apprentissage dans le domaine de l'entrepreneuriat, et qui prévoit des fonds pour accroître la sensibilisation à l'égard des principales difficultés que rencontrent les entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+; le Carrefour du savoir, qui mène des recherches et recueille des données pour obtenir une meilleure perspective de l'entrepreneuriat au sein des communautés 2ELGBTQI+ ainsi que des difficultés que rencontrent leurs membres.



Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Callie Franson, Conseillère principale en communications et gestionnaire des enjeux, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, [email protected], 613-297-5766; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]