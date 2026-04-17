TORONTO, le 17 avril 2026 /CNW/ - Le Canada a ce que le monde recherche : des villes dynamiques, des installations de premier plan et la capacité d'accueillir des événements d'affaires internationaux d'envergure. Ces événements amènent au pays une clientèle à forte valeur ajoutée qui dépense localement, soutient les petites entreprises, remplit les hôtels et les restaurants, et crée des emplois dans nos communautés d'un océan à l'autre. En attirant un nombre accru de conférences et de congrès internationaux, le Canada transforme son avantage touristique en croissance économique tout au long de l'année.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a annoncé, en compagnie du secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Karim Bardeesy, et de la députée de University--Rosedale, Danielle Martin, l'octroi d'une somme de 15 millions de dollars sur trois ans au Fonds d'attraction de congrès internationaux (FACI). La présidente-directrice générale de Destination Canada (DC), Marsha Walden, était aussi présente lors de l'annonce.

Lancé en mars 2024, le FACI est administré par DC et vise à rehausser la compétitivité des destinations canadiennes pour qu'elles puissent attirer des événements internationaux de grande valeur. Dans le cadre de cette initiative, DC aide les organismes de marketing de destination à améliorer leurs soumissions en vue de l'accueil d'événements internationaux majeurs qui concordent avec ses secteurs économiques prioritaires ou qui font avancer le mandat, un objectif ou une initiative du gouvernement fédéral.

Depuis 2023, le gouvernement fédéral a investi 60 millions de dollars afin d'aider DC à attirer des événements majeurs. En date du mois de mars 2026, le FACI avait déjà aidé des destinations canadiennes à être retenues pour 116 événements qui permettront d'attirer un auditoire d'environ 324 200 personnes et qui généreront des retombées économiques directes de 803,3 millions de dollars, au profit des collectivités locales.

Au nombre des 116 événements internationaux majeurs qui ont eu ou auront lieu au pays grâce au FACI, mentionnons les suivants :

Symposium international sur la grippe aviaire de 2025, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Conférence internationale sur la maladie d'Alzheimer de 2025, Toronto (Ontario)

Congrès mondial de la route de 2027, Vancouver (Colombie-Britannique)

Conférence mondiale de génie parasismique de 2028, Montréal (Québec)

Congrès international de géologie de 2028, Calgary (Alberta)

Citations

« Le Canada offre ce que le monde recherche : des villes dynamiques, des installations de calibre international et des expériences inoubliables. Quand nous attirons des événements internationaux d'envergure, nous attirons aussi dans nos collectivités des visiteurs à forte valeur ajoutée qui demeurent dans nos hôtels, mangent dans nos restaurants, font des achats dans nos entreprises locales et soutiennent des emplois de qualité. Cet investissement aidera un nombre accru de destinations canadiennes à livrer concurrence et à se démarquer sur la scène mondiale. Il contribuera aussi à stimuler les économies locales et à renforcer le secteur touristique canadien durant toute l'année. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

« Le tourisme est un moteur économique clé ainsi que l'un des principaux secteurs d'exportation de services du Canada, et les événements d'affaires y sont pour quelque chose. Les investissements déjà effectués par le gouvernement fédéral au titre du Programme d'attraction de congrès internationaux ont donné des résultats exceptionnels, avec un taux de rendement du capital investi de 20 pour 1. Ils ont aussi généré des retombées économiques de plus de 800 millions de dollars au pays. La renommée mondiale du Canada étant actuellement à un niveau fort enviable, ce nouvel investissement nous permettra de profiter de cette impulsion pour accroître notre part du marché des événements d'affaires internationaux. À un moment où la collaboration internationale est essentielle pour relever des défis complexes - notamment dans les secteurs des sciences de la vie et de l'innovation agrotechnologique -, les événements d'affaires jouent un rôle crucial en reliant les idées, les personnes et les investissements tout en soutenant les priorités du Canada en matière de diversification commerciale. »

- La présidente-directrice générale de Destination Canada, Marsha Walden

Faits en bref

Le secteur canadien du tourisme est à l'origine de plus de 2,1 millions d'emplois et contribue à renforcer les collectivités locales.

En 2025, le tourisme a donné lieu à 133 milliards de dollars de dépenses par les visiteurs, ce qui a profité à plus de 280 000 entreprises dans 5 000 communautés. Ses revenus, qui devraient atteindre 177 milliards de dollars d'ici 2030, en font un moteur économique clé et l'un des principaux secteurs d'exportation de services du Canada. De plus, le secteur a le potentiel d'apporter une contribution pouvant aller jusqu'à 10 % de l'objectif de diversification commerciale de 300 milliards de dollars que s'est fixé le Canada.

Les visiteurs assistant à des événements d'affaires et à des congrès dépensent environ deux fois plus que les voyageurs d'agrément.

La Commission canadienne du tourisme, qui exerce ses activités sous le nom de Destination Canada (DC), est une société d'État fédérale ayant pour mandat de promouvoir le Canada comme destination touristique de premier plan.

Les activités de DC génèrent un taux de rendement élevé du capital investi. Chaque dollar investi produit près de 24 $ en retombées économiques.

DC met l'accent sur les événements majeurs qui attirent des représentants des secteurs économiques prioritaires comme les industries numériques, les sciences de la vie, les ressources naturelles, la fabrication de pointe, l'agroentreprise ainsi que les finances et les assurances.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]