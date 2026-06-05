Le ministre Solomon souligne la Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - Les pays du monde entier s'adaptent à une nouvelle ère d'innovation à mesure que des technologies émergentes redéfinissent les économies, les industries et les emplois. L'intelligence artificielle est un moteur clé de cette transformation, car elle suscite de nouvelles possibilités pour stimuler la productivité, augmenter la compétitivité et améliorer les méthodes de travail et l'accès aux services.

Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a souligné le lancement de la Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada : L'IA pour tous, annoncée le 4 juin par le premier ministre Mark Carney.

Fondamentalement, la Stratégie représente notre engagement à faire de l'intelligence artificielle une pépinière de possibilités pour les gens de toutes les régions du Canada. Elle met l'accent sur ce que l'IA peut offrir à la population canadienne au quotidien, c'est-à-dire de meilleurs soins de santé, des entreprises plus robustes et aptes à croître, des communautés plus sûres, des services publics améliorés et un pays qui maîtrise davantage son avenir économique.

Le Canada jouit déjà d'une belle réputation mondiale pour son excellence en recherche et en innovation dans le domaine de l'IA. Nos trois instituts nationaux en IA, Mila, Amii et Vecteur, sont reconnus sur la scène internationale pour l'excellence de leurs travaux de recherche et leurs résultats concrets qui ont aidé le Canada à se placer à l'avant-garde de la révolution de l'IA.

Le gouvernement, en élargissant l'accès à l'IA et en favorisant l'innovation inclusive, peut donner les moyens à l'intelligence artificielle de soutenir les travailleurs, de renforcer les entreprises et de rendre les communautés plus robustes, afin qu'un plus grand nombre de personnes, et non seulement quelques-unes, profitent de cette transformation. L'objectif principal de cette stratégie est clair : l'IA doit servir la population canadienne en répondant à ses besoins et en respectant ses priorités.

La population canadienne devrait avoir confiance que le développement de l'intelligence artificielle progresse de manière sûre, transparente et conforme aux valeurs du Canada. La Stratégie, guidée par le résultat de vastes consultations auprès des travailleurs, des entrepreneurs, des chercheurs, des étudiants, des acteurs de l'industrie et des leaders communautaires, repose sur trois priorités fondamentales : instaurer la confiance du public, élargir les opportunités et protéger la souveraineté canadienne. La confiance rend l'adoption possible, tandis que les opportunités et la souveraineté garantissent que l'adoption génère des retombées positives, dès maintenant et pour des années à venir.

Pour réaliser sa vision, le gouvernement du Canada a structuré la Stratégie en six piliers, chacun représentant une démarche qui guidera le développement de l'intelligence artificielle :

Pilier 1 - Protéger les Canadiens et préserver notre système démocratique

L'IA ne pourra réaliser son potentiel qu'à la condition que la population canadienne lui fasse confiance. Il faut pour cela des lois modernes sur la protection de la vie privée et la sécurité en ligne, des capacités nationales solides en matière de sécurité de l'IA, ainsi que des systèmes gouvernementaux sécurisés.

L'IA ne pourra réaliser son potentiel qu'à la condition que la population canadienne lui fasse confiance. Il faut pour cela des lois modernes sur la protection de la vie privée et la sécurité en ligne, des capacités nationales solides en matière de sécurité de l'IA, ainsi que des systèmes gouvernementaux sécurisés. Pilier 2 - Donner aux Canadiens les moyens de réussir

On entend par « L'IA pour tous » le fait d'offrir à la population canadienne la possibilité de comprendre, d'utiliser et de tirer parti de l'intelligence artificielle. Le gouvernement du Canada élargira l'accès à l'éducation et à la formation sur l'IA, fera la promotion des voix et des cultures canadiennes et préparera la main-d'œuvre à des emplois de grande qualité.

On entend par « L'IA pour tous » le fait d'offrir à la population canadienne la possibilité de comprendre, d'utiliser et de tirer parti de l'intelligence artificielle. Le gouvernement du Canada élargira l'accès à l'éducation et à la formation sur l'IA, fera la promotion des voix et des cultures canadiennes et préparera la main-d'œuvre à des emplois de grande qualité. Pilier 3 - Favoriser l'adoption de l'IA pour garantir une prospérité partagée

Les gains produits par l'IA seront réalisés par sa mise à contribution dans l'ensemble de l'économie canadienne et le développement pour l'industrie des technologies d'IA favorables aux travailleurs. Grâce à la stratégie L'IA pour tous, le gouvernement du Canada aidera à accélérer l'adoption de l'IA par les petites et moyennes entreprises et à transformer la prestation des services publics afin de mieux servir la population canadienne.

Les gains produits par l'IA seront réalisés par sa mise à contribution dans l'ensemble de l'économie canadienne et le développement pour l'industrie des technologies d'IA favorables aux travailleurs. Grâce à la stratégie L'IA pour tous, le gouvernement du Canada aidera à accélérer l'adoption de l'IA par les petites et moyennes entreprises et à transformer la prestation des services publics afin de mieux servir la population canadienne. Pilier 4 - Bâtir les fondements de l'IA souveraine au Canada

L'avantage concurrentiel du Canada repose sur sa capacité à bâtir et à maintenir au pays une infrastructure d'IA de pointe et des talents exceptionnels dans le domaine. Grâce à la stratégie L'IA pour tous, le gouvernement du Canada appuiera la mise en place d'une infrastructure de calcul souveraine en IA, soutiendra la recherche et élargira le bassin de talents de calibre mondial au Canada.

L'avantage concurrentiel du Canada repose sur sa capacité à bâtir et à maintenir au pays une infrastructure d'IA de pointe et des talents exceptionnels dans le domaine. Grâce à la stratégie L'IA pour tous, le gouvernement du Canada appuiera la mise en place d'une infrastructure de calcul souveraine en IA, soutiendra la recherche et élargira le bassin de talents de calibre mondial au Canada. Pilier 5 - Favoriser l'expansion de champions canadiens de l'IA

La stratégie L'IA pour tous soutiendra l'expansion de fleurons canadiens de l'IA en leur donnant accès à du capital de croissance et en faisant du gouvernement un client clé stratégique pour tirer parti de son effet de levier.

La stratégie L'IA pour tous soutiendra l'expansion de fleurons canadiens de l'IA en leur donnant accès à du capital de croissance et en faisant du gouvernement un client clé stratégique pour tirer parti de son effet de levier. Pilier 6 - Établir des partenariats et des alliances mondiales fiables

Le gouvernement du Canada collaborera avec divers partenaires de confiance afin d'harmoniser les normes, d'investir conjointement dans l'innovation et d'aider les entreprises canadiennes à accéder aux marchés mondiaux, tout en façonnant un écosystème d'IA fondé sur les valeurs démocratiques.

La stratégie L'IA pour tous vise à ce que l'intelligence artificielle serve les intérêts de tous les Canadiens, aujourd'hui même et pour des générations à venir. Son succès sera tributaire de la collaboration soutenue du gouvernement fédéral avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones, l'industrie et le public. Ainsi, toutes les voix s'élèveront pour façonner l'avenir de l'IA au Canada.

L'IA pour tous, c'est la possibilité pour chaque Canadien, peu importent sa région et l'étape de vie à laquelle il se trouve, de profiter de services améliorés, d'entreprises robustes et de nouvelles occasions. Une IA axée sur la confiance, les occasions et la souveraineté pourra renforcer les valeurs et les institutions du Canada ainsi que la qualité de vie de tous les citoyens.

Citations

« L'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer toutes les sphères de notre vie, que ce soit notre façon de travailler ou d'apprendre, ou encore la façon dont les gouvernements offrent des services ou soutiennent la croissance économique. La stratégie L'IA pour tous nous permet de veiller à ce que les avantages de cette technologie rejaillissent sur tout le monde, partout au pays. En bâtissant la confiance, en soutenant les talents canadiens et en respectant nos valeurs, nous faisons du Canada un chef de file mondial en matière d'IA responsable et inclusive. Il s'agit de saisir de nouvelles occasions et de faire en sorte que personne n'est laissé pour compte alors que nous façonnons un avenir florissant et novateur, au profit de tous. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

Faits en bref

Le 4 juin 2026, le premier ministre Mark Carney a lancé la Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada : L'IA pour tous.

La stratégie L'IA pour tous fait de la sécurité un élément primordial de la mise au point et de l'utilisation de l'IA, notamment en modernisant les lois relatives à la protection de la vie privée et à la sécurité en ligne, en renforçant les capacités nationales en matière de sécurité de l'IA, et en rehaussant la sécurité des systèmes gouvernementaux.

La Stratégie s'articule autour de six piliers reposant sur les principes de la confiance, des possibilités et de la souveraineté. Ces piliers seront à l'origine de possibilités remarquables pour les Canadiens et assureront la protection de nos intérêts nationaux.

Les trois instituts nationaux d'IA - Mila, Amii et Vecteur - se sont bâti une renommée internationale d'excellence en recherche et de pertinence dans le monde réel.

La stratégie L'IA pour tous élargira l'accès à de la formation et à des programmes d'études sur l'IA, veillera à ce que les perspectives et les cultures canadiennes soient représentées, et préparera les travailleurs à des possibilités d'emploi de grande qualité.

La Stratégie vise à accélérer l'adoption de l'IA par les petites et moyennes entreprises, à soutenir la mise en place d'une infrastructure d'IA souveraine ainsi que la recherche dans ce domaine, et à faire croître le bassin de talents de calibre mondial au Canada.

Le gouvernement du Canada collaborera avec ses partenaires de confiance pour harmoniser les normes, investir conjointement dans l'innovation, et aider les entreprises canadiennes à accéder aux marchés mondiaux. Il établira ainsi un écosystème de l'IA fondé sur des valeurs démocratiques.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Peter Wall, Chef de cabinet adjoint et directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]