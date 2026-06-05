Les ministres et représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du développement rural se sont réunis à l'Île-du-Prince-Édouard pour renforcer la collaboration et soutenir le développement rural

MORELL, PE, le 5 juin 2026 /CNW/ - Au cours des trois derniers jours, les ministres et représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du développement rural se sont réunis pour la troisième fois - cette fois à Morell, à l'Île-du-Prince-Édouard - afin de discuter des priorités communes et de renforcer la collaboration en soutien au développement rural dans l'ensemble du Canada.

La réunion a été coprésidée par le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Bélanger, et le ministre des Pêches, du Développement rural et du Tourisme et ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Ernie Hudson.

À Morell, les ministres et les fonctionnaires ont pu constater de première main les moteurs économiques qui stimulent la croissance dans les régions rurales de l'Île-du-Prince-Édouard et dans ses communautés côtières, notamment le long des magnifiques rives de la baie St. Peters, reconnue pour ses pratiques agricoles et aquacoles florissantes. Ces économies locales ont mis en lumière l'innovation, la résilience et le leadership présents dans tout le Canada rural, et présentent un exemple clair de la façon dont le milieu rural tire parti des ressources naturelles pour développer les secteurs de l'aquaculture et du tourisme.

Les régions rurales représentent 13 % de la population canadienne, mais elles contribuent à hauteur de 27 % au produit intérieur brut du Canada, ce qui démontre leur force et les possibilités qui existent dans ces régions et chez leurs habitants. Les dirigeants fédéraux, provinciaux et territoriaux ont discuté des contributions importantes des régions rurales et éloignées ainsi que des communautés autochtones à l'économie. Ils ont également reconnu à la fois le vaste potentiel de ces régions et les défis uniques auxquels elles sont confrontées, notamment les pressions liées à la rétention de la main-d'œuvre et des travailleurs qualifiés, les besoins en infrastructure et en énergie, ainsi que les obstacles géographiques qui accentuent les lacunes en matière de transport.

Tout au long de la réunion, les représentants ont échangé sur leurs expériences et mis en commun des pratiques exemplaires afin de favoriser des possibilités de croissance économique durable. Les discussions ont porté sur le renforcement des économies rurales, la construction de régions résilientes et la promotion de l'inclusion des perspectives rurales dans la prise de décision au sein des gouvernements.

Le secrétaire d'État Bélanger a également échangé avec ses homologues provinciaux et territoriaux, fournissant une mise à jour sur l'élaboration du Plan d'action pour le développement rural du gouvernement du Canada, qui doit être lancé plus tard en 2026. Éclairé par des consultations approfondies et des tables rondes réunissant des dirigeants ruraux, des entreprises et des partenaires autochtones de tout le Canada, le Plan d'action vise à faire en sorte que les politiques fédérales reflètent mieux les réalités des régions rurales, éloignées et nordiques, en cohérence avec les priorités établies par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Cela contribuera à ouvrir de nouvelles perspectives en matière de croissance, de développement des infrastructures, de maintien de la main-d'œuvre et de résilience à long terme.

Tous les délégués ont réaffirmé leur engagement à continuer de travailler ensemble en vue de rendre les régions rurales dynamiques, inclusives et prospères partout au pays.

Ils ont également exprimé leur gratitude au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pour avoir été l'hôte d'une réunion productive et stimulante, ainsi que pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé.

Citations

« Les collectivités rurales, éloignées et nordiques du Canada font tellement pour notre pays. D'un océan à l'autre, elles stimulent l'innovation, créent de bons emplois et soutiennent des économies locales dynamiques. Cette réunion a été une occasion importante d'entendre directement les partenaires, de mettre en commun les meilleures pratiques et de renforcer notre collaboration. En travaillant ensemble et en plaçant les voix rurales au cœur de nos actions, nous pouvons libérer tout le potentiel du Canada rural et veiller à ce que les collectivités disposent de ce dont elles ont besoin pour prospérer. »

- Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger

« Ce fut un privilège d'accueillir des collègues fédéraux, provinciaux et territoriaux à l'Île-du-Prince-Édouard et de mettre en valeur la force et le potentiel de nos collectivités rurales. Partout au Canada, les régions rurales stimulent l'innovation, soutiennent des industries clés et créent des possibilités pour que les familles et les entreprises prospèrent. En nous réunissant pour échanger des idées et travailler en collaboration, nous renforçons notre capacité à relever les défis communs et à bâtir un avenir plus résilient et prospère pour les collectivités rurales ici à l'Île-du-Prince-Édouard et partout ailleurs au pays. »

- Le ministre des Pêches, du Développement rural et du Tourisme et ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Ernie Hudson

Faits en bref

Les collectivités rurales sont des moteurs clés de l'économie canadienne, contribuant à des secteurs tels que l'agriculture, les ressources naturelles, le tourisme et le développement des petites entreprises.

Le Canada compte plus de 4 000 collectivités rurales diversifiées. Les zones non métropolitaines représentent plus du quart de la population et contribuent à hauteur de 27 % au produit intérieur brut du pays.

Une collaboration continue entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux contribuera à garantir que les politiques et les programmes reflètent les réalités diverses des collectivités rurales partout au pays.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gouvernement du Canada, Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État au Développement rural, [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, Jill Edwards, Agente principale en communication, Ministère de la Pêche, du Développement rural et du Tourisme, [email protected]