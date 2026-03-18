OTTAWA, ON, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'emploie à être un partenaire commercial fiable et digne de confiance en collaborant étroitement avec ses partenaires pour évoluer dans un contexte commercial mondial dynamique. Le Canada demeure voué à renforcer ses relations avec les États-Unis. Nous continuerons de promouvoir un commerce équitable, stable, prévisible et fondé sur des règles qui favorise les investissements des entreprises, la création de bons emplois et la vitalité des collectivités côtières et rurales.

La ministre des Pêches, l'honorable Joanne Thompson, a dirigé la délégation du Canada à la Seafood Expo North America de cette année à Boston, au Massachusetts. La Seafood Expo s'est déroulée du 15 au 17 mars 2026 et a offert une belle occasion à l'industrie d'établir des relations et de mettre en évidence les liens économiques solides entre le Canada et les États-Unis, ainsi que les avantages importants que cette relation profondément intégrée a offerts tant aux Canadiens qu'aux Américains. Il s'agissait d'une occasion pour le Canada de promouvoir ses produits du poisson et des fruits de mer de haute qualité et obtenus par des méthodes durables tout en lui fournissant une plateforme mondiale pour faire part de ses pratiques exemplaires en matière de gestion des pêches canadiennes et de protection de ses écosystèmes marins.

La ministre Thompson était accompagnée de délégués provinciaux du Canada atlantique, du Québec et de la Colombie-Britannique. La Seafood Expo a été l'occasion pour la ministre et ses homologues provinciaux de défendre l'industrie canadienne du poisson et des fruits de mer dans le plus grand marché d'exportation, tout en démontrant l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir et à promouvoir l'industrie. Tout au long de la Seafood Expo, la haute fonctionnaire a rencontré des exposants et des intervenants canadiens afin de mieux comprendre leurs préoccupations concernant les relations commerciales, ainsi que la façon dont le gouvernement du Canada peut aider à atténuer les répercussions.

Au cours d'une réunion des ministres des pêches et de l'aquaculture de l'Est, la ministre Thompson a réitéré que le gouvernement du Canada était prêt à entamer des négociations avec les gouvernements provinciaux sur un renouvellement quinquennal des fonds des pêches du Canada, soit un investissement important dans la compétitivité du secteur et des collectivités rurales et côtières qui en dépendent. Le niveau d'investissement entre les gouvernements fédéral et provinciaux est au cœur de ces négociations, tout comme le soutien à l'industrie et à la diversification des marchés. La ministre Thompson a également continué d'appuyer la croissance du secteur des produits de la mer et les approches collaboratives pour lutter contre les activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées.

Une délégation canadienne poursuivra notre travail important de promouvoir les poissons et les fruits de mer canadiens sur la scène mondiale à la Seafood Expo Global qui se tiendra du 21 au 23 avril 2026 à Barcelone, en Espagne.

Citations

« Le message que j'ai transmis avec l'équipe canadienne à Boston était simple : les produits de la mer canadiens sont les meilleurs au monde et nous établirons les marchés d'exportation diversifiés que nos pêcheurs et collectivités côtières méritent. Nous persévérerons jusqu'à ce que nous ayons ouvert toutes les portes et tous les marchés possibles pour nos pêcheurs. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

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Faits en bref

Les pêcheurs et les transformateurs de fruits de mer du Canada et des États-Unis sont étroitement liés, ce qui aide à assurer la sécurité alimentaire en Amérique du Nord.

Les États-Unis demeurent le plus grand marché d'exportation du Canada et représentent plus des deux tiers (72 %) de ses exportations qui ont atteint 6,1 milliards de dollars en 2025.

En 2025, les espèces dont la valeur à l'exportation était la plus élevée au Canada étaient le homard, le crabe des neiges et le saumon atlantique.

En 2025, ces espèces représentaient 65 % (5,5 milliards de dollars) de la valeur totale et 40 % (204 500 tonnes) du volume total des exportations de poissons et de fruits de mer.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]