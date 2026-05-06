ST. JOHN'S, NL, le 6 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, et Paul Connors, député d'Avalon (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), seront à Port de Grave, à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, pour faire une annonce concernant des investissements stratégiques au titre du Programme des ports pour petits bateaux, issus de la mise à jour économique du printemps. Notamment, des améliorations au port pour petits bateaux de Ship Cove seront annoncés.

Date : 8 mai 2026

Heure : 11 h

Lieu : À confirmer, Port de Grave

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce sont priés d'écrire à [email protected] afin de confirmer leur présence. Un lien virtuel sera offert à toute personne souhaitant participer.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias: Pêches et Océans Canada, 709-772-3375, [email protected]