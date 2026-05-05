DARTMOUTH, NS, le 5 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, accompagnée de députés de la Nouvelle-Écosse, se rendra à Sambro, en Nouvelle-Écosse, pour annoncer les investissements stratégiques prévus dans le cadre du Programme des ports pour petits bateaux, tels que présentés dans la Mise à jour économique du printemps, et notamment des travaux d'amélioration du port pour petits bateaux de Sambro.

Date : 7 mai 2026

Heure : 10 h

Lieu : Les détails du lieu seront communiqués aux médias inscrits avant l'événement.

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence de presse doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence. Un lien vers la vidéoconférence sera transmis à toutes les personnes souhaitant y participer.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]