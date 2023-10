Le gouvernement du Canada appuie les célébrations communautaires de la Fête nationale de l'Acadie

OTTAWA, ON, le 18 oct. 2023 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, confirme un financement fédéral de 250 000 dollars pour la tenue des célébrations communautaires de la Fête nationale de l'Acadie en 2024. Cet investissement permettra d'appuyer des dizaines d'activités gratuites durant lesquelles les Acadiens et Acadiennes pourront se rassembler pour exprimer leur fierté et célébrer leur identité culturelle.

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de souligner l'apport du peuple acadien au tissu culturel canadien. Le financement des fêtes du 15 août et l'appui financier pour l'organisation du 7e Congrès mondial acadien témoignent de son engagement envers l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire.

Les organismes admissibles pourront participer à l'appel de propositions qui sera lancé en janvier 2024.

« Les activités qui ont lieu à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie nous permettent de célébrer la culture acadienne et de souligner la richesse, la vitalité, et les nombreuses réalisations du peuple acadien. Cette reconnaissance est importante, et nous continuons de travailler afin d'assurer le financement des célébrations du 15 août pour les années à venir. »

- Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Le Congrès mondial acadien (CMA) est un rassemblement international de la culture acadienne. Il se tient tous les 5 ans, dans une communauté différente. Le 7e CMA aura lieu du 10 au 18 août 2024 dans les régions acadiennes de Clare et d'Argyle, dans le Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse.

En août 2022, le gouvernement du Canada annonçait un investissement de 4,6 millions de dollars pour appuyer l'organisation du CMA. De cette somme, 2,8 millions proviennent du programme Développement des communautés de langue officielle du ministère du Patrimoine canadien.

