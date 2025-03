Isha Khan est reconduite dans ses fonctions de directrice générale du Musée canadien pour les droits de la personne pour un mandat de cinq ans à compter du 17 août 2025.

GATINEAU, QC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé le renouvellement du mandat d'Isha Khan à titre de directrice générale du Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) pour cinq ans à compter du 17 août 2025.

Mme Khan, qui est originaire de Winnipeg, a été nommée pour la première fois directrice générale du MCDP en 2020. Sous sa direction, le Musée a fait des progrès importants au cours des cinq dernières années pour rehausser son engagement envers l'équité et l'inclusion, mettre en place des projets de sensibilisation communautaire et faire progresser les efforts de réconciliation avec les communautés autochtones.

Ardente défenseure des droits de la personne, Mme Khan a passé sa carrière à plaider en faveur de l'inclusion et de l'égalité dans les secteurs privé, public et sans but lucratif. En tant qu'avocate spécialisée dans les droits de la personne, elle a travaillé sans relâche pour lutter contre la discrimination et promouvoir le changement systémique, apportant ainsi à l'équipe de direction du Musée tout un éventail de connaissances et d'expériences.

Avant de se joindre au MCDP, elle a été directrice générale et avocate principale de la Commission des droits de la personne du Manitoba. Dans ce poste, pendant près de 10 ans, elle a dirigé les efforts visant à sensibiliser le public, à lutter contre les inégalités systémiques et à faire respecter les droits de la personne dans la province.

Mme Khan est une membre active de sa communauté et elle a siégé au conseil d'administration de plusieurs organismes clés tout au long de sa carrière. Elle est actuellement membre du comité directeur de l'International Network of Museums for Peace et membre du comité d'équité de la Société du barreau du Manitoba. Auparavant, elle a été présidente du conseil d'administration de Centraide Winnipeg et présidente du Conseil des tribunaux administratifs du Manitoba. Elle a également présidé le Tribunal de révision des prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada.

Le Musée canadien pour les droits de la personne, qui est situé à Winnipeg, a ouvert ses portes en septembre 2014. Il s'agit d'une société d'État faisant partie du portefeuille du Patrimoine canadien.

Citations

« Félicitations à Isha Khan pour le renouvellement de son mandat de directrice générale du Musée canadien pour les droits de la personne! Mme Khan est une dirigeante dévouée, profondément attachée à la promotion des droits de la personne. Au cours des cinq dernières années, elle a travaillé sans relâche pour que le Musée respecte les normes les plus élevées en matière de diversité, d'équité et de respect. J'ai le plaisir d'annoncer le renouvellement de son mandat, ce qui lui permettra de poursuivre cet important travail. Alors que la protection des droits de la personne s'effrite de plus en plus dans le monde, le Canada soutiendra toujours fermement la dignité et la justice. Ce musée témoigne de notre engagement. Je suis convaincue que sous la direction de Mme Khan, le Musée continuera d'inspirer les Canadiennes et Canadiens, et d'approfondir notre dialogue national sur les droits de la personne. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Faits en bref

Le Musée canadien pour les droits de la personne de Winnipeg est le premier musée entièrement consacré à l'évolution, à la célébration et à l'avenir des droits de la personne. Il a le mandat d'étudier le thème des droits de la personne en mettant un accent particulier, mais non exclusif, sur le Canada, dans le but d'accroître la compréhension qu'a le public des droits de la personne, de promouvoir le respect des autres, et de favoriser la réflexion et le dialogue.

Les musées nationaux du Canada sont régis par la Loi sur les musées qui a été promulguée en 1990. En vertu de cette loi, la directrice ou le directeur est nommé par le conseil d'administration, avec l'approbation du gouverneur en conseil.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

Liens connexes

