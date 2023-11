Stéphanie Paquette est avocate et possède près de 30 années d'expérience dans l'industrie des médias

GATINEAU, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination de Stéphanie Paquette au poste de conseillère régionale pour le Québec au Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour un mandat de cinq ans à compter du 23 novembre 2023. Cette nomination est le résultat du processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada pour les nominations par le gouverneur en conseil.

Stéphanie Paquette possède près de 30 années d'expérience dans l'industrie des médias. Diplômée en droit à l'Université de Montréal, elle amorce sa carrière d'avocate dans un cabinet privé. Elle devient ensuite conseillère juridique au sein de la société CBC/Radio-Canada, où elle occupera divers postes rattachés à la radio et aux médias numériques. Après 11 ans au service de la société CBC/Radio-Canada, où elle jouera un rôle de pionnière dans l'élaboration de plateformes numériques, Stéphanie Paquette se joint aux Têtes à claques et joue un rôle dans la croissance fulgurante de ce succès viral purement canadien. Depuis 13 ans, elle dirige l'équipe de Vidéotron responsable de l'acquisition et de la diffusion multiplateformes de canaux de télévision et d'applications de divertissement. Dans le cadre de ses fonctions, elle fait affaire avec tous les groupes médiatiques au Canada, de même qu'avec des partenaires de partout dans le monde. Ce faisant, elle a acquis une expertise pointue et une vision inégalée de l'industrie. Stéphanie Paquette siège au conseil d'administration de CTAM Canada depuis novembre 2022.

Le CRTC est un tribunal administratif du portefeuille de Patrimoine canadien qui est indépendant du gouvernement fédéral et qui est responsable de son fonctionnement quotidien.

« Forte de sa vaste expérience dans les secteurs privé et public de la radiodiffusion, dans le monde des médias numériques ainsi que dans le domaine du droit, Stéphanie Paquette sera assurément un atout précieux pour le CRTC. En la nommant au poste de conseillère régionale pour le Québec, nous savons que le Conseil pourra compter sur une plus grande diversification d'expertises et de perspectives, des attributs dont l'organisme a besoin autour de la table. Ensemble, les conseillers régionaux du CRTC aident à rapprocher le tribunal des Canadiennes et des Canadiens de partout au pays, car notre but est d'offrir à toute la population un système de communication efficace, novateur et fiable. »

− L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Le CRTC a pour mission de veiller à ce que les Canadiennes et Canadiens aient accès à un système de communication de calibre mondial qui favorise l'innovation et enrichit leur vie. Le rôle du CRTC est d'appliquer les lois et les règlements créés par les parlementaires et les politiques des ministères. Le Conseil réglemente et supervise la radiodiffusion et les télécommunications dans l'intérêt du public.

réglemente et supervise la radiodiffusion et les télécommunications dans l'intérêt du public. En 2015, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle démarche pour les nominations par le gouverneur en conseil. Cette démarche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidates et candidats compétents et hautement qualifiés qui reflètent la diversité canadienne.

a adopté une nouvelle démarche pour les nominations par le gouverneur en conseil. Cette démarche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidates et candidats compétents et hautement qualifiés qui reflètent la diversité canadienne. Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

