Mme Price Verreault, une chef de file réputée du secteur communautaire, occupe le poste de vice-présidente du conseil d'administration du Musée depuis septembre 2022

GATINEAU, QC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui que Cynthia Price Verreault succédera à Robert Vineberg à la présidence du conseil d'administration du Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Le mandat de M. Vineberg se terminera le 3 mars 2024. Mme Price Verreault est vice-présidente du conseil d'administration depuis le 29 septembre 2022, et le demeurera jusqu'au 3 mars 2024, date du début de son mandat de quatre ans à titre de présidente.

Mme Price Verreault est diplômée en commerce et en sciences de l'Université McGill. À titre de cadre dans le domaine de la mise en marché, elle a acquis une vaste expérience auprès d'entreprises et d'organismes sans but lucratif. Elle connaît très bien la fonction publique et les principes de la bonne gouvernance.

Récemment nommée gouverneure émérite de l'Université McGill, Mme Price Verreault a siégé à plusieurs de ses comités consultatifs. Elle possède également une vaste expérience du bénévolat de haut niveau et de la collecte de fonds auprès d'organismes comme le Centre universitaire de santé McGill, la Fondation canadienne du cancer du sein et le Complexe de santé Reine Elizabeth. Mme Price Verreault est une chef de file réputée dans le secteur communautaire et elle a reçu de nombreux prix, dont la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II.

Le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 est un musée national faisant partie du portefeuille du Patrimoine canadien.

« Je félicite Mme Price Verreault pour sa nomination. Les liens étroits qu'elle entretient avec le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 permettront à cette institution unique et très appréciée de continuer à célébrer l'histoire des personnes ayant immigré dans notre pays. Je tiens également à remercier le président sortant, Robert Vineberg, pour les services exceptionnels qu'il a rendus au musée au cours des six dernières années. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 est un musée national dont le mandat est d'accroître la compréhension du public à l'égard des expériences vécues par les personnes immigrantes au moment de leur arrivée au Canada, du rôle essentiel que l'immigration a joué dans le développement du Canada, et de la contribution des personnes immigrantes à la culture, à l'économie et au mode de vie canadiens.

Les musées nationaux sont régis par la Loi sur les musées. En vertu de cette loi, la personne à la présidence du conseil d'administration est nommée par le ministre du Patrimoine canadien, avec l'approbation du gouverneur en conseil.

