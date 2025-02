Cheryl Hickman est nommée au poste de présidente du conseil d'administration du Conseil des arts du Canada pour un mandat de cinq ans, à compter du 28 juillet 2025.

GATINEAU, QC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé la nomination de Cheryl Hickman au poste de présidente du conseil d'administration du Conseil des arts du Canada pour un mandat de cinq ans. Mme Hickman est actuellement membre du conseil d'administration et elle succédera à Jesse Wente, qui termine son mandat le 27 juillet 2025.

Cheryl Hickman est la directrice générale et artistique de l'Opera on the Avalon (OOTA), qu'elle a fondé à Terre-Neuve-et-Labrador en 2009. Elle est reconnue pour le caractère novateur de sa programmation, notamment par ses choix d'œuvres inédites traitant d'enjeux contemporains, et pour sa capacité à attirer des publics diversifiés. L'équité dans le milieu des arts, les relations mentors-mentorés et les artistes émergents lui tiennent particulièrement à cœur.

En outre, elle a été membre du conseil d'administration d'Opera.ca. Soprano accomplie, Mme Hickman a chanté pour des compagnies d'opéra de renom en Amérique du Nord et en Europe. Son leadership lui a valu de nombreuses reconnaissances, comme sa nomination parmi les 50 PDG les plus remarquables du Canada atlantique et un prix de l'organisme Arts NL.

Pendant la pandémie de COVID-19, Mme Hickman a grandement aidé l'OOTA à créer une programmation numérique novatrice, en plus de mettre sur pied un fonds d'urgence pour les artistes. Par ailleurs, elle a milité pour l'équité dans le monde de l'opéra en établissant des programmes de mentorat et en accompagnant des talents émergents. Le dévouement de Mme Hickman aux arts et à sa communauté fait d'elle une figure de proue du monde de l'opéra au Canada.

Organisme public de soutien aux arts, le Conseil des arts du Canada promeut et soutient financièrement l'excellence artistique en offrant une vaste gamme de subventions et de services aux artistes professionnels et aux organismes artistiques canadiens œuvrant dans les domaines de la danse, des arts intégrés, des arts médiatiques, de la musique, du théâtre, des arts visuels, des lettres et de l'édition. Par ses activités de communication, de recherche et de promotion des arts, le Conseil contribue également à la sensibilisation du public aux arts.

Citations

« Les arts et la culture favorisent l'unité, rassemblent les gens, stimule la créativité et l'imagination, et rehausse le bien-être de nos communautés. Dirigeante exceptionnelle, Cheryl Hickman connaît très bien le milieu des arts au Canada. Je suis donc ravie à l'idée que le Conseil des arts du Canada continue à profiter de ses connaissances, de son expérience et de sa passion, cette fois en qualité de présidente du conseil d'administration. En terminant, un grand merci au président sortant, Jesse Wente, qui s'est acquitté avec brio de son mandat au service du Conseil et de la population canadienne ces cinq dernières années. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le Conseil des arts du Canada est l'organisme public national de soutien aux arts au Canada. Il a pour mandat de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art. Les subventions, les services, les initiatives, les prix et les paiements du Conseil contribuent au dynamisme d'une scène artistique et littéraire créative et diversifiée. En outre, ses activités appuient les communautés à l'échelle du Canada et ont une incidence économique, culturelle et sociale importante sur celles-ci. Ses investissements favorisent ainsi un engagement sans cesse accru des publics d'un bout à l'autre du pays, et contribuent à la reconnaissance des artistes et des organismes artistiques du Canada à l'étranger

Le Conseil des arts du Canada est dirigé par un conseil d'administration formé de 11 membres : un président, un vice-président et 9 autres membres provenant de partout au pays. Tout comme le directeur, qui est également chef de la direction, les membres sont nommés par le gouverneur en conseil.

Liens connexes

