La ministre Schulte dépose les Plans ministériels et le Budget principal des dépenses pour l'exercice 2021-2022 au nom du ministre Duclos

OTTAWA, ON, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à travailler d'une manière ouverte, transparente et responsable à l'égard des Canadiens et du Parlement.

Aujourd'hui, l'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés, a déposé à la Chambre des communes les Plans ministériels et le Budget principal des dépenses annuels de 2021-2022 pour les ministères et organismes du gouvernement du Canada, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor.

Au cours de l'année à venir, nous devrons affronter des défis continus et des défis nouveaux en raison de la pandémie de COVID-19. Les Plans ministériels et le Budget principal des dépenses reflètent l'engagement du gouvernement à relever ces défis tout en poursuivant son travail sur les engagements et les priorités en cours. Par le biais de ces présentations au Parlement, le gouvernement indique clairement comment il prévoit allouer l'argent des contribuables.

Grâce à des outils tels que l'InfoBase du GC, le gouvernement renforce encore ses processus d'établissement de rapports permettant au Parlement et aux Canadiens de suivre les plans du gouvernement et l'évolution des résultats.

« En ces temps de changements rapides, les Canadiens ont besoin d'être assurés que leur gouvernement s'engage à respecter les principes d'ouverture, de transparence et de responsabilité. Les plans et les budgets ministériels du gouvernement garantissent que les parlementaires et les Canadiens peuvent facilement suivre nos priorités et les dépenses prévues afin de voir comment nous obtenons des résultats. »

- L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

Le Budget principal des dépenses 2021-2022 présente des informations sur 141,9 milliards de dollars de dépenses votées et 200,3 milliards de dollars de dépenses législatives, déjà autorisées par la législation en vigueur, pour un total de 342,2 milliards de dollars de dépenses budgétaires prévues pour 123 organisations afin de fournir des programmes et des services aux Canadiens.

Les montants des dépenses dans ce budget principal des dépenses représentent des montants « maximum » pour chaque organisation fédérale présentant une demande d'autorisation de dépenser en 2021-2022.

L'ensemble de documents qui constituent le budget des dépenses comprend les Plans ministériels, les Rapports sur les résultats ministériels, le Budget principal des dépenses et les Budgets supplémentaires des dépenses, qui sont déposés à intervalles réguliers tout au long de l'exercice financier, selon les besoins.

Les plans ministériels de 88 organisations fournissent des détails sur les besoins en ressources figurant dans le Budget principal des dépenses, en fonction du mandat, des priorités et des opérations de chaque organisation fédérale. Ces informations sont organisées par responsabilité principale et par résultats ministériels attendus.

Les plans ministériels établissent le point de référence que les institutions utiliseront pour suivre leurs rendements par rapport aux objectifs tout au long de l'année. Les progrès sont présentés dans le Rapport sur les résultats ministériels après la fin de l'exercice.

Les données du Budget des dépenses et les informations sur les programmes des plans ministériels sont également disponibles dans l'InfoBase du GC, un outil en ligne qui présente les résultats et les indicateurs de performance des rapports annuels.

