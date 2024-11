La ministre Saks fera une annonce visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et à aider la population canadienne à mieux comprendre et combattre l'antisémitisme.

TORONTO, le 8 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, sera à Toronto vendredi pour faire une importante annonce visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et à aider la population canadienne à mieux comprendre et combattre l'antisémitisme. La ministre Saks fera cette annonce au nom de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 8 novembre 2024

HEURE :

9 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à l'annonce en personne sont priés de confirmer leur participation en soumettant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected]. Des renseignements sur la façon d'y assister leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Waleed Saleem, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]