La ministre Roy renie sa promesse et refuse de s'engager à moderniser les lois sur le statut de l'artiste

QUÉBEC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Malgré la promesse de la ministre Nathalie Roy de réformer les lois sur le statut de l'artiste au cours du présent mandat, les artistes sont toujours en attente du dépôt d'un projet de loi en ce sens, déplore madame Christine St-Pierre, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et communications.

Une modernisation de ces lois permettrait notamment d'assurer des milieux de travail sains et sécuritaires aux créateurs et de lutter contre le harcèlement. Étant des travailleurs autonomes, cela contribuerait également à améliorer leurs conditions de travail et obtenir un revenu décent.

À moins d'un an de la prochaine élection, il est urgent d'agir afin que le projet soit déposé, étudié et adopté avant la fin du présent mandat. Mme St-Pierre presse donc la ministre de répondre au milieu artistique rapidement et de respecter son engagement.

Lors de rencontres avec des représentants de plusieurs regroupement d'artistes, plus tôt cette semaine, la députée de l'Acadie a pu constater l'impatience du milieu face à l'inaction du gouvernement. Ceux-ci comptent d'ailleurs augmenter la pression sur la ministre afin qu'elle respecte son engagement et Mme St-Pierre les a assurés de son soutien.

« On comprend que la ministre n'a aucune intention de régler le dossier avant la fin du mandat. Nos artistes ont beaucoup souffert au cours des derniers mois et constatent qu'ils ne peuvent malheureusement pas compter sur elle pour améliorer leurs conditions de travail à un moment où ils en auraient bien besoin. »

-Christine St-Pierre - porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et communications

