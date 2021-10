La ministre Roy largue la Maison Chevalier, un joyau patrimonial

QUÉBEC, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Il est inacceptable que la ministre Nathalie Roy autorise, en catimini, la vente à des intérêts privés de la Maison Jean-Baptiste-Chevalier, un bien patrimonial classé par l'État québécois, déplore Christine St-Pierre, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et communications.

Pour Mme St-Pierre, cette décision de la ministre de la Culture va à l'encontre des dispositions du projet de loi no 69, adopté au printemps dernier. En effet, selon elle, Mme Roy a agi secrètement dans ce dossier alors que la nouvelle loi prévoit que celle-ci doive consulter les personnes ou les organismes concernés par les orientations à prendre en matière de protection et de transmission du patrimoine culturel.

De plus, la vente de la Maison Chevalier, construite en 1752, dans le quartier Petit-Champlain, résulte en l'expropriation d'organismes, notamment du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Celui-ci attirait, par ses diverses activités, quelques 20 000 personnes annuellement.

« Alors que la ministre se targue d'être une grande protectrice de notre patrimoine, elle abandonne ce joyau historique toujours accessible au public et ce, sans consultation, sans appel de projet et sans considération pour les organismes culturels qui y logent. Comment justifie-t-elle son abandon de ce bâtiment patrimonial classé parmi les plus significatifs du Vieux-Québec? »

