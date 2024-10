La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air félicite les lauréates et lauréats de la 32e édition du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin

QUÉBEC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - L'engagement bénévole est primordial pour l'organisation et la tenue des activités de sport ou de loisir. Nous nous devons de reconnaître l'importance du travail effectué par nos bénévoles dans ces domaines pour chaque région du Québec et de rappeler leur impact positif dans nos communautés. La 32e édition de la cérémonie de remise des prix en loisir et en sport Dollard-Morin s'est déroulée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a ainsi eu le plaisir d'honorer 21 personnes, un organisme et une municipalité.

En 1992, le ministère de l'Éducation a introduit les prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin afin de mettre en valeur les efforts de nos bénévoles et d'inciter d'autres concitoyennes et concitoyens à s'impliquer dans le développement de leur communauté. De plus, le prix Dollard-Morin vise à souligner les actions des municipalités et des organismes qui soutiennent l'engagement bénévole.

Voici la liste des prix attribués pour l'année 2024 :

Volet national : ce volet met en lumière l'engagement d'un bénévole en loisir et d'un bénévole en sport, ayant une portée provinciale, nationale ou internationale.

Lauréat en loisir : M. Roger Ménard

Lauréat en sport : M. Martin Demers

Volet Relève : ce volet souligne l'engagement bénévole de jeunes âgés de 14 à 35 ans.

Lauréat en loisir : M. Hugo Chouinard

Lauréat en sport : Mme Brittanie Guay

Volet Soutien au bénévolat : ce volet reconnaît le soutien apporté par un organisme et une municipalité ou un arrondissement en matière de bénévolat en loisir et en sport dans son milieu.

Organisme lauréat : Société d'histoire de Sillery

Municipalité lauréate : Ville de Chambly

Volet régional : ce volet rend hommage à l'engagement d'un bénévole en loisir ou en sport, ayant une portée locale ou régionale.

Abitibi-Témiscamingue : M. Philippe Larouche

Bas-Saint-Laurent : M. Christian Pelletier

: M. Capitale-Nationale : M. René Lemay

Centre-du-Québec : M me Sandy Demers

Chaudière-Appalaches : M me Fanny Michaud

Côte-Nord : M. Paul Lord

Estrie : M. Daniel Harvey

Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine : M me Christine Duguay

Lanaudière : M. Normand Brière

Laurentides : M. Luc Lalonde

Laval : M me Audrey Charpentier

: M Mauricie : M me Lisette Venne

Montérégie : M me Isabelle Moutquin

Montréal : M me Marjorie Walter

Nord-du-Québec : M me Annie Bouchard

Outaouais : M. Jocelyn Carle

Saguenay−Lac-Saint-Jean : M. Jimmy Laliberté

Citations :

« Dans le domaine du sport et des loisirs, le bénévolat crée des occasions de partage de savoirs et de compétences, il renforce les liens communautaires et fait vivre à plusieurs des expériences positives qui permettent de maintenir de saines habitudes de vie. En tant que ministre, je suis toujours honorée de remettre les prix Dollard-Morin à nos lauréates et lauréats afin de souligner leur dévouement, leur engagement et leur travail remarquable dans le secteur du sport et des loisirs. Nous pouvons tous être fiers du temps et des efforts que vous avez déployés pour le bien-être de votre collectivité. Bravo à tous nos lauréats et merci à tous ceux qui ont à cœur l'action bénévole! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Ce soir, des bénévoles, des organismes, des municipalités de l'ensemble du Québec ont fait la démonstration qu'une vision forte et un engagement profond pouvaient avoir un impact dans nos milieux. La plus grande richesse que possède la communauté du sport et du loisir au Québec, c'est l'engagement des bénévoles. »

Yannick Gagnon, adjoint gouvernemental à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et député de Jonquière

Fait saillant :

Le prix est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, en partenariat avec le Réseau des unités régionales de loisir et de sport, les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation SportsQuébec et l'Association québécoise du loisir municipal.

