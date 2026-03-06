OTTAWA, ON, le 6 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez dirigera la délégation qui représentera le Canada à la 70e session de la Commission de la condition de la femme de l'Organisation des Nations Unies (CCFNU 70). La session aura lieu à New York du 9 au 19 mars 2026. Son thème prioritaire sera Garantir et renforcer l'accès de toutes les femmes et de toutes les filles à la justice, notamment en promouvant des systèmes juridiques inclusifs et équitables, en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en s'attaquant aux obstacles structurels.

La ministre Valdez soulignera la détermination du Canada à faire progresser l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles, notamment par la collaboration et la diffusion de pratiques exemplaires. Elle soulignera aussi les progrès au regard du thème évalué cette année, à savoir : Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique et élimination de la violence, en vue d'atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles (conclusions concertées de la 65e session).

C'est grâce à l'action concertée des gouvernements, de la société civile et des communautés, déterminés à produire des changements durables, que l'égalité des genres a progressé au Canada. La délégation canadienne reflète cet esprit de concertation. En effet, elle regroupe des parlementaires et fonctionnaires fédéraux, des personnes représentantes des gouvernements provinciaux et territoriaux, des dirigeantes et dirigeants et des représentantes et représentants nationaux autochtones et des personnes représentantes des organisations de la société civile.

La participation des organisations de la société civile à la délégation canadienne garantit que leur savoir-faire et leurs perspectives sont réellement pris en compte dans la progression de l'égalité des genres. Cette année, les personnes déléguées des organisations de la société civile choisies pour faire partie de la délégation canadienne sont :

Nilou Abrishami - North Shore Women's Centre;

Alisa Tukkimäki - End Female Genital Mutilation (FGM) Canada Network;

Emilie Coyle - Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry;

Anathalie Jean-Charles - Transit Secours Québec / Shelter Movers;

Ruchika Gothoskar, responsable des services de navigation - Avalon Sexual Assault Centre;

Magnolia Perron - National Aboriginal Capital Corporations Association (NACCA).

Alors que le Canada soulignait la Journée internationale des femmes le 8 mars, l'avancement de l'égalité des genres demeure l'un des fondements de la justice, de la force économique et de la croissance inclusive. Pour que chaque personne puisse contribuer pleinement à la productivité et à la croissance, il faut des systèmes qui sont, d'emblée, conçus pour inclure l'ensemble de la population. Quand les femmes et les filles ont, elles aussi, accès à la justice, les droits cessent d'être une simple promesse et deviennent une réalité. Alors, la société dans son ensemble s'en trouve renforcée.

Citations

« Alors que la délégation du Canada se dirige vers la 70e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, je suis fière de me trouver aux côtés de partenaires qui œuvrent à l'avancement de l'égalité des genres dans tous les coins du pays. L'accès des femmes et des filles à la justice est plus qu'une simple idée; c'est l'une des clés essentielles pour renforcer les collectivités et les économies. En matière de droits, nous travaillons à faire d'une promesse une réalité. Nous travaillons dans ce but avec les dirigeantes et dirigeants autochtones, la société civile et des organismes qui ont en commun de vouloir construire un avenir où chaque femme et chaque fille peut s'épanouir. Parce que pour le Canada, la protection des droits de la personne n'est pas matière à débat. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

Faits en bref

La Commission de la condition de la femme est le principal organe intergouvernemental mondial qui se consacre exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes.

Le Canada participe à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies depuis sa création en 1946. Femmes et Égalité des genres Canada, en collaboration avec Affaires mondiales Canada, dirige les préparatifs de la réunion annuelle.

En 2026, dans le monde, les femmes ont seulement 64 % des droits juridiques accordés aux hommes. Les lois désavantagent systématiquement les femmes dans tous les grands domaines de la vie : travail, argent, sécurité, famille, propriété, mobilité, affaires et retraite.

Selon le Sondage national sur la justice de 2023, les hommes croient davantage que les femmes dans l'équité et l'accessibilité de la justice pénale et de la justice civile pour toutes les personnes dans notre société. L'écart dénote le manque de confiance des femmes dans l'appareil juridique et leurs difficultés persistantes à accéder à la justice.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources: Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias; Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]