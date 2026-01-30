WINNIPEG, MB, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le contexte mondial évolue rapidement, plongeant les économies, les entreprises et les travailleurs dans un climat d'incertitude. En réponse à cette situation, le nouveau gouvernement canadien se concentre sur ce qu'il peut contrôler : renforcer l'économie afin de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Les pressions liées au coût de la vie -- particulièrement celles liées à l'alimentation -- requièrent une aide immédiate pour les Canadiens.

Aujourd'hui à Winnipeg, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, a visité Harvest Manitoba et son projet Asihcikan afin de souligner comment le gouvernement du Canada aide à redonner plus d'argent aux personnes les plus touchées par la hausse du prix des denrées alimentaires, et à lutter contre l'insécurité alimentaire sur plusieurs fronts.

Comme l'a annoncé le premier ministre le 26 janvier, le gouvernement du Canada propose une nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels afin d'aider plus de 12 millions de Canadiens à faible revenu ou à revenu modeste à subvenir à leurs besoins quotidiens. Cela inclut environ 475 000 Manitobains. L'allocation devrait entrer en vigueur au printemps 2026, après avoir reçu la sanction royale.

Le projet de loi présenté au Parlement pour mettre en œuvre l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels prévoit :

un paiement unique supplémentaire, versé dès que possible ce printemps et au plus tard en juin 2026 (selon l'obtention de la sanction royale), équivalant à une augmentation de 50 % de la valeur annuelle du crédit pour la TPS en 2025-2026. Cet investissement permettrait d'apporter une aide immédiate de 3,1 milliards de dollars aux personnes et aux familles qui reçoivent actuellement le crédit pour la TPS;

une augmentation de 25 % de la valeur de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels pendant cinq ans à compter de juillet 2026 (selon l'obtention de la sanction royale). Cette hausse permettrait d'offrir un soutien supplémentaire de 8,6 milliards de dollars au cours de la période allant de 2026-2027 à 2030-2031, dont une aide à 500 000 personnes et familles supplémentaires.

Ensemble, ces mesures permettraient d'apporter jusqu'à 402 $ supplémentaires à une personne seule sans enfants, 527 $ à un couple, et 805 $ à un couple ayant deux enfants. Grâce à ces mesures, le nouveau gouvernement du Canada contribuerait à compenser la hausse des prix des aliments au-delà de l'inflation globale depuis la pandémie.

D'autres programmes fédéraux continuent également de s'attaquer aux problèmes liés au coût de l'épicerie et à l'accessibilité alimentaire. Nutrition Nord Canada collabore avec des partenaires de livraison de confiance, comme Harvest Manitoba, pour réduire le coût du transport et de la distribution d'aliments nutritifs et de produits essentiels dans les communautés nordiques admissibles, dont 16 communautés isolées du nord du Manitoba. Les banques alimentaires desservant les régions éloignées peuvent également bénéficier de la subvention de Nutrition Nord Canada. Les communautés isolées bénéficient aussi de la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs et de la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés, qui visent à renforcer la production alimentaire locale et traditionnelle, notamment grâce à des investissements dans les infrastructures de récolte et d'entreposage des aliments.

Le gouvernement a également annoncé une série de mesures visant à lutter contre l'insécurité alimentaire, à soutenir les producteurs et à renforcer les chaînes d'approvisionnement, notamment :

Réserver 500 millions de dollars du Fonds de réponse stratégique pour aider les entreprises à absorber les coûts attribuables aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, sans refiler la facture aux Canadiens.

Créer un fonds de 150 millions de dollars pour la sécurité alimentaire dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour les petites et moyennes entreprises et les organisations qui les soutiennent.

Instaurer la passation en charges immédiate pour les serres pour réduire le coût de la production alimentaire. Les producteurs pourront ainsi déduire le coût total des serres acquises depuis le 4 novembre 2025 et pouvant être utilisées avant 2030. Cette mesure fait augmenter l'approvisionnement au pays et l'investissement dans la production alimentaire à moyen terme.

Injecter 20 millions de dollars dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales afin d'alléger les pressions que connaissent actuellement les banques alimentaires. Cette mesure permet d'aider les banques alimentaires et les autres organisations locales, régionales et nationales à offrir plus d'aliments nutritifs aux familles dans le besoin.

Élaborer une stratégie nationale de sécurité alimentaire pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire -- une stratégie qui permettra de renforcer la production d'aliments au pays et d'améliorer l'accès à des aliments nutritifs et abordables.

Cette stratégie comprendra également des mesures visant à mettre en œuvre l'étiquetage des prix à l'unité et à soutenir le Bureau de la concurrence dans la surveillance et l'application des règles de concurrence sur les marchés, notamment dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire.

Citation

« Alors que nous bâtissons une économie forte qui profite à tous les Canadiens et favorise une croissance partagée, la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels aidera considérablement les communautés nordiques. Grâce à des partenariats comme celui avec Harvest Manitoba, cet investissement permettra de répondre aux besoins actuels, de renforcer les systèmes alimentaires locaux et d'élargir l'accès à des aliments nutritifs dans certaines des régions les plus éloignées du pays. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

Faits en bref

Selon l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels proposée :

Un aîné seul ayant un revenu net de 25 000 $ recevrait un paiement unique de 267 $, plus une augmentation à long terme de 136 $ pour l'année de prestation 2026-2027 (hausse totale de 402 $). Au total, il recevrait 950 $ pour l'année 2026-2027 (y compris le paiement unique).



Un couple ayant deux enfants et un revenu net de 40 000 $ recevrait un paiement unique de 533 $, plus une augmentation de 272 $ pour l'année 2026-2027 (hausse totale de 805 $). Au total, ils recevraient 1 890 $ pour l'année 2026-2027 (y compris le paiement unique).

Après le paiement unique du printemps 2026 (selon l'obtention de la sanction royale), les personnes et les familles admissibles recevront les paiements réguliers bonifiés à compter de juillet 2026 (selon l'obtention de la sanction royale).

L'allocation sera versée aux trois mois, au début de chaque trimestre, afin de permettre aux familles d'accéder rapidement aux fonds pour les aider à faire face à leurs dépenses quotidiennes. Ces montants s'ajoutent aux prestations existantes comme la Prestation canadienne pour enfants, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et le Supplément de revenu garanti.

Grâce à des partenariats avec des organisations comme Harvest Manitoba, Nutrition Nord Canada subventionne le transport et la distribution d'aliments nutritifs et de produits essentiels dans 124 communautés nordiques isolées au Canada.

En partenariat avec Banques alimentaires Canada, Nutrition Nord Canada et la ministre Chartrand organiseront en mars 2026 un Sommet sur la souveraineté alimentaire avec des partenaires nordiques et autochtones, des parties prenantes, des dirigeants communautaires, territoriaux et nationaux pour discuter de mesures concrètes visant à renforcer la souveraineté et la sécurité alimentaires dans le Nord. Harvest Manitoba, la première banque alimentaire inscrite à participer au programme élargi de subventions de Nutrition Nord Canada, expédie et partage 13 millions de livres d'aliments sains chaque année, soutenant plus de 50 000 Manitobains chaque mois.

La ministre Chartrand a récemment visité Harvest Manitoba pour mettre en avant les mesures annoncées par le premier ministre en matière d'accessibilité alimentaire annoncées et reconnaître le rôle des partenaires communautaires, dont l'engagement sera renforcé lors du prochain sommet de Nutrition Nord Canada.

