OTTAWA, ON, le 14 juin 2024 /CNW/ - L'activité physique contribue à améliorer notre santé physique et mentale. Une activité physique régulière peut également contribuer à prévenir les maladies chroniques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des initiatives communautaires qui offrent à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens la possibilité d'être physiquement actifs.

Dans le cadre du budget de 2023, l'Agence de la santé publique du Canada s'est engagée à verser 10 millions de dollars sur deux ans à l'initiative « Soyons actifs » de ParticipACTION. Une partie de cette initiative comprend le défi « Ensemble, on bouge », qui encourage tout le monde à être actif pendant le mois de juin.

Le défi « Ensemble, on bouge » offre aux organisations dans tout le Canada des subventions pour soutenir les programmes d'activité physique. En début de semaine, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, a visité le programme d'aviron des Jeux olympiques spéciaux de l'Ontario - région du Grand Ottawa, au Ottawa Rowing Club.

Par le biais de sa subvention au titre du défi « Ensemble, on bouge », les Jeux olympiques spéciaux de l'Ontario, en partenariat avec le Ottawa Rowing Club, offre à des personnes ayant une déficience intellectuelle la possibilité de faire l'expérience de l'aviron et de participer à un sport d'équipe. Au cours de sa saison inaugurale en 2023, le programme a accueilli 11 participants et espère atteindre encore plus de participants cette année.

Citations

« Plus nous bougeons, mieux nous nous sentons. Notre gouvernement est fier de s'associer à ParticipACTION pour aider des organisations comme les Jeux olympiques spéciaux de l'Ontario et le Ottawa Rowing Club à offrir des occasions de faire de l'activité physique partout au Canada. Grâce à des initiatives comme le défi "Ensemble, on bouge", ParticipACTION sensibilise la population et aide un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens à mener une vie plus saine, plus heureuse et plus longue. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Sports et de l'Activité physique

« Les initiatives nationales, comme le défi "Ensemble, on bouge", qui réduisent les obstacles et créent des occasions pour que tout le monde soit actif, sont essentielles pour construire des communautés plus fortes, plus saines et plus interconnectées. Nous nous réjouissons de cet investissement et espérons continuer à travailler avec le gouvernement du Canada et d'autres partenaires afin de mobiliser le plus grand nombre possible de personnes et d'organisations pour aider les gens à devenir actifs là où ils vivent, apprennent, travaillent et s'amusent. »

Laura Richard

Présidente, Conseil d'administration de ParticipACTION

« Nous sommes honorés d'être récipiendaires d'une subvention du défi "Ensemble, on bouge" de ParticipACTION pour notre programme d'aviron des Jeux olympiques spéciaux cet été . Ce programme marque la première fois que l'aviron est un sport des Jeux olympiques spéciaux au Canada, et le soutien aux initiatives et aux programmes de sports et d'activité physique inclusifs peut avoir une incidence incroyablement positive dans tout le Canada et au-delà. Nous sommes impatients de voir ce programme se développer et nous espérons que d'autres clubs d'aviron se sentiront encouragés à mettre en place leurs propres programmes des Jeux olympiques spéciaux! »

Marley Mullan

Fondatrice du programme et entraîneuse en chef, Ottawa Rowing Club

Faits en bref

L'activité physique peut contribuer à prévenir toute une série de maladies chroniques, plus particulièrement les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et certains cancers. Elle constitue également un élément important de la santé et du mieux-être en général. Pourtant, les données montrent que seule la moitié des adultes respecte les recommandations en matière d'activité physique, à savoir 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par semaine.





ParticipACTION est une organisation nationale sans but lucratif qui inspire et soutient les personnes vivant au Canada à faire de l'activité physique une partie intégrante de leur vie quotidienne.





à faire de l'activité physique une partie intégrante de leur vie quotidienne. ParticipACTION aide les personnes au Canada à être moins sédentaires et à bouger davantage grâce à des initiatives de participation innovantes et à un leadership éclairé. L'initiative « Soyons actifs » vise à augmenter le niveau d'activité physique des personnes moins actives, notamment les populations prioritaires telles que les peuples autochtones, les nouveaux arrivants au Canada , les personnes handicapées, les communautés 2ELGBTQIA+, les personnes à faible revenu et les communautés racialisées.





à être moins sédentaires et à bouger davantage grâce à des initiatives de participation innovantes et à un leadership éclairé. L'initiative « Soyons actifs » vise à augmenter le niveau d'activité physique des personnes moins actives, notamment les populations prioritaires telles que les peuples autochtones, les nouveaux arrivants au , les personnes handicapées, les communautés 2ELGBTQIA+, les personnes à faible revenu et les communautés racialisées. L'Agence de santé publique du Canada soutient des projets qui favorisent un mode de vie sain et aident à prévenir les maladies chroniques.

