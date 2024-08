La ministre Qualtrough assistera aux Jeux paralympiques de Paris 2024 et participera à la Conférence internationale sur l'inclusion des personnes en situation de handicap présentée par l'UNESCO et le Comité international paralympique.

GATINEAU, QC, le 27 août 2024 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, se rendra à Paris, en France, pour appuyer Équipe Canada aux Jeux paralympiques de 2024.

Les Jeux paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre, accueilleront quelque 4 400 athlètes de 182 pays. La délégation d'Équipe Canada, composée de 126 athlètes, compétionnera dans 18 sports.

Le gouvernement du Canada est fier d'être le plus important bailleur de fonds du système sportif amateur au pays, lequel soutient les athlètes du terrain de jeu jusqu'aux podiums olympiques et paralympiques. Par l'entremise des programmes de Sport Canada, les Canadiennes et Canadiens contribuent à la préparation, à la participation et à la célébration des athlètes de haut niveau de notre pays que ce soit avant, pendant ou après les Jeux.

Le 28 août, la ministre Qualtrough participera à la Conférence internationale sur l'inclusion des personnes en situation de handicap : Exploiter l'impact transformationnel du para-sport organisée par l'UNESCO et le Comité international paralympique.

La ministre Qualtrough assistera ensuite à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, avant d'encourager Équipe Canada pendant les compétitions.

Les journalistes qui souhaitent obtenir une entrevue avec la ministre doivent transmettre leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected].

