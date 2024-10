L'investissement du gouvernement du Canada permettra d'augmenter les allocations mensuelles de subsistance et d'entraînement des athlètes brevetés et d'étendre le soutien à un plus grand nombre d'athlètes.

GATINEAU, QC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Les athlètes d'Équipe Canada nous inspirent sur la scène mondiale et nous montrent ce que le travail acharné et la détermination peuvent accomplir. Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, a expliqué en détail comment le budget de 2024 rehausse le soutien aux athlètes canadiens de haut niveau et leur permet d'acquérir les outils nécessaires à leur réussite.

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada alloue 35 millions de dollars sur 5 ans au Programme d'aide aux athlètes (PAA), puis 7 millions de dollars par année par la suite. Cette hausse considérable de financement s'ajoute à l'augmentation du budget alloué au PAA en 2017 par le gouvernement.

Pour faire face aux pressions que subissent les athlètes en raison de l'inflation, les allocations mensuelles de subsistance et d'entraînement du PAA pour les athlètes brevetés seront augmentées d'environ 23 %, avec effet rétroactif au 1er avril 2024. Cela signifie plus d'argent aux athlètes qui s'entraînent pour représenter le Canada.

Le brevet senior d'un athlète aura désormais une valeur mensuelle de 2 175 $, tandis que le montant du brevet de développement sera de 1 305 $ par mois.

Le gouvernement du Canada financera des brevets supplémentaires pour les athlètes enceintes. Ainsi, les athlètes admissibles continueront à recevoir un appui financier pendant et après leur grossesse.

Afin de rendre le sport plus équitable, le gouvernement crée également plus d'occasions pour les athlètes qui pratiquent de nouveaux sports.

Dix nouveaux brevets seniors seront ajoutés pour soutenir les athlètes admissibles qui compétitionnent dans les nouveaux sports olympiques et paralympiques.

Le financement permettra également d'améliorer les principaux programmes de soutien :

L'allocation d'excellence pour couvrir les frais de subsistance et d'entraînement et l'allocation pour les enfants à charge connaîtront toutes deux une augmentation de 23 %. Le taux ajusté de ces allocations s'élèvera à 615 $ par mois.

L'allocation pour l'entraînement et les compétitions des athlètes paralympiques ayant des besoins élevés augmentera de 30 % en raison des coûts supplémentaires auxquels plusieurs sont confrontés. Le taux ajusté de cette allocation sera de 650 $ par mois.

Tout comme c'est le cas pour de nombreux Canadiens et Canadiennes, l'augmentation du coût de la vie a exercé une pression supplémentaire sur les athlètes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada tient à atténuer cette pression et à soutenir les athlètes pendant qu'ils nous représentent sur la scène internationale.

Citations

« Les athlètes canadiens de haut niveau consacrent leur vie à représenter notre pays. Ce financement accru leur donne le soutien nécessaire pour se concentrer sur ce qu'ils font de mieux : compétitionner et gagner. En investissant dans ces athlètes, nous contribuons à inspirer la prochaine génération de talents canadiens et à montrer au monde entier de quoi le Canada est capable. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

Les faits en bref

Le Programme d'aide aux athlètes fournit de l'aide financière directe aux athlètes de haut niveau. Il vise à réduire les pressions financières liées à l'entraînement et à la participation aux compétitions internationales. Le PAA aide les athlètes canadiens de haut niveau à poursuivre leurs études ou leur carrière professionnelle tout en s'entraînant intensément.

Grâce à cet investissement annoncé dans le budget de 2024, le PAA sera assorti d'une enveloppe annuelle de 40 millions de dollars.

En 2023-2024, le PAA a accordé des brevets à 1 918 athlètes pratiquant 96 sports. De ce nombre, 51 % étaient des femmes et 49 % des hommes. Plus de 15 % (291) des athlètes brevetés étaient des personnes ayant un handicap.

Au-delà de 270 anciens athlètes brevetés ont reçu un soutien financier grâce aux crédits différés pour frais de scolarité afin d'assumer les dépenses liées à leurs études postsecondaires.

Liens connexes

Les ministres Qualtrough, Anand et Boissonnault annoncent des investissements en appui aux athlètes canadiens

Budget de 2024 : Soutenir les athlètes nationaux du Canada

Programme d'aide aux athlètes

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Erik Nosaluk, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough, Ministre des Sports et de l'Activité physique, 613-790-0373, [email protected]; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]