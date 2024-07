Le Comité consultatif ministériel des athlètes veillera à ce que le point de vue et les conseils des athlètes éclairent l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et des politiques du gouvernement du Canada en matière de sport

OTTAWA, ON, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Tous les jours, les athlètes inspirent la population canadienne et sont une source de fierté nationale. De plus, ils sont au cœur du système sportif canadien et doivent être inclus dans la prise de décisions concernant le sport. C'est pourquoi le gouvernement du Canada veille à ce que les athlètes soient au centre de l'élaboration des politiques et des programmes en matière de sports et d'activités physiques.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, a annoncé le nom des 14 membres qui composeront le nouveau Comité consultatif ministériel des athlètes.

Par l'entremise de ce comité consultatif ministériel, les athlètes auront une plateforme qui leur permettra de faire connaître leurs points de vue directement au gouvernement du Canada. Ils prodigueront des conseils et des directives sur divers sujets, y compris la sécurité dans le sport; la gouvernance et la responsabilité du système sportif; la Politique canadienne du sport; et l'aide financière fédérale.

Les membres du Comité consultatif ministériel des athlètes sont les suivants :

Javier Acevedo , natation

, natation Rob Armstrong , parahockey sur glace

, parahockey sur glace Ellie Black , gymnastique (artistique)

, gymnastique (artistique) Paige Crozon , basketball 3×3

, basketball 3×3 Erica Gavel , basketball en fauteuil roulant

, basketball en fauteuil roulant Liam Gill , snowboard

, snowboard Vanessa Gilles , soccer

, soccer Sasha Gollish , athlétisme

, athlétisme Alison Levine , boccia

, boccia Ivy Liao , tennis de table

, tennis de table Philippe Marquis , ski acrobatique

, ski acrobatique Jill Moffatt , aviron

, aviron Ness Murby, para-athlétisme

Neville Wright , bobsleigh

Les athlètes ont été sélectionnés à la suite d'un appel de candidatures. Les membres du Comité se réuniront en personne ou virtuellement tous les trois mois. La première rencontre devrait se tenir à l'automne après les Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024 à Paris.

Citations

« Les athlètes sont au cœur du système sportif canadien. Par l'entremise du Comité consultatif ministériel des athlètes, nous travaillerons directement avec les athlètes à l'élaboration des politiques et des programmes en matière de sports afin de nous assurer que leurs points de vue sont pris en compte dans le système sportif. Je remercie toutes les personnes qui ont posé leur candidature et je souhaite la bienvenue aux athlètes qui formeront ce nouveau comité consultatif. J'ai hâte de commencer à travailler avec les athlètes canadiens aux questions qui leur tiennent le plus à cœur. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

Les faits en bref

Un appel de candidatures s'est déroulé du 1er février au 12 mars 2023 pour permettre aux athlètes d'exprimer leur intérêt à se joindre à un comité consultatif des athlètes. Après que le comité consultatif a été élevé au rang de comité consultatif ministériel, un appel de candidatures a eu lieu de nouveau, du 11 janvier au 6 février 2024, afin que les athlètes des équipes nationales seniors canadiennes puissent exprimer leur intérêt.

Dans le budget de 2024, on prévoit les sommes suivantes :

35 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2024- 2025, et 7 millions de dollars par la suite au Programme d'aide aux athlètes. Ce financement permettrait d'augmenter l'allocation du financement pour les athlètes soutenus et d'appuyer d'autres athlètes dans les nouvelles disciplines sportives olympiques et paralympiques.

16 millions de dollars sur 2 ans, à compter de 2024-2025, pour le Programme de soutien au sport. Ce financement contribuera à créer un environnement sportif plus sécuritaire et plus accueillant pour l'ensemble des athlètes, du niveau débutant aux niveaux olympique et paralympique. Parmi les priorités figureront la prévention des mauvais traitements et les façons de les contrer, le soutien des personnes ayant subi des commotions cérébrales et aux prises avec des problèmes de santé mentale ainsi que la promotion de l'inclusion, de la diversité, de l'équité et de l'accessibilité.

Produits connexes

Bâtir un système sportif sécuritaire pour le Canada

Liens connexes

Les ministres Qualtrough, Anand et Boissonnault annoncent des investissements en appui aux athlètes canadiens

Comité consultatif ministériel des athlètes

Budget de 2024

