Le gouvernement du Canada appuie la tenue d'activités sportives qui contribuent à éliminer des obstacles à la participation.

OTTAWA, ON, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Le sport joue un rôle clé dans l'édification de communautés plus fortes et en santé. Afin d'offrir à davantage de Canadiens et Canadiennes la possibilité de profiter des bienfaits du sport, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, a annoncé un financement de plus de 16,7 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous. Grâce à cet investissement, 39 organismes nationaux de sport (ONS) offriront à la population canadienne partout au pays la possibilité de faire du sport et de continuer à s'y adonner.

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à aider les ONS à proposer des activités sportives organisées localement qui sont plus accessibles et tendent à éliminer les obstacles à la participation, en particulier chez les communautés noires, autochtones et racisées, les groupes 2ELGBTQI+, les personnes en situation de handicap, les gens à faible revenu, et les nouveaux arrivants.

Entre autres projets, mentionnons les activités en mode « porte ouverte », les programmes étalés sur plusieurs semaines, les camps de jour pour les jeunes et l'acquisition d'équipement de sorte que plus de personnes pourront faire du sport et de l'activité physique. Le financement servira également à créer des ressources éducatives pour les organisations sportives communautaires afin d'augmenter les taux de participation et de rétention.

La ministre Qualtrough a fait cette annonce lors de son passage à l'Association canadienne de sports pour paralytiques cérébraux (Boccia Canada), à Ottawa. L'organisme reçoit 86 500 dollars pour permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer des activités de boccia dans le cadre de son programme À toi de jouer.

« Notre gouvernement encourage tous les Canadiens et Canadiennes à adopter un mode de vie sain. Le sport joue un rôle important à cet égard, car il les aide à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir aux plans physique, émotif et social. Grâce à l'initiative Le sport communautaire pour tous, nous collaborons avec la communauté sportive afin de rendre le sport plus inclusif, plus équitable et plus accessible pour tout le monde. »

-- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

« Nous sommes vraiment reconnaissants de ce financement supplémentaire qui permettra de présenter le boccia à un plus grand nombre de personnes en situation de handicap, dans tout le pays. Nous croyons que tout le monde devrait avoir la chance de jouir des avantages sociaux, émotionnels et physiques qui découlent de programmes sportifs inclusifs et accessibles. Tout le monde peut jouer au boccia, mais ce sport est particulièrement inclusif pour les personnes dont les besoins d'assistance sont élevés. Notre projet À toi de jouer comporte quatre éléments principaux, notamment des subventions pour l'organisation d'activités visant à essayer le boccia et des fonds de démarrage pour les nouveaux clubs; des présentations gratuites dans les écoles animées par des athlètes ambassadeurs; une série de vidéos sur les compétences et les exercices de boccia pour soutenir l'entraînement et la programmation au niveau local; et des cartes postales pour Paris, où les Canadiens et Canadiennes peuvent envoyer un message aux athlètes de boccia qui participent aux Jeux paralympiques. »

- Peter Leyser, directeur général, Boccia Canada

Les faits en bref

L'initiative Le sport communautaire pour tous cherche à éliminer les obstacles et à augmenter les taux de participation au sport chez les groupes sous-représentés. Son principal objectif est d'appuyer des mesures de sport communautaire pour les groupes dignes d'équité, en particulier les communautés noires, autochtones et racisées, les groupes 2ELGBTQI+, les gens à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes en situation de handicap. Au cours de l'exercice financier 2023-2024, tous les ONS étaient admissibles au financement.

Les projets bénéficiaires respecteront les principes suivants :

Abordables : les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants.

les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants. Axés sur les résultats : les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité.

les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité. Axés sur le sport organisé : bien que d'autres activités telles que le mouvement et le développement des compétences puissent être incluses, l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires.

bien que d'autres activités telles que le mouvement et le développement des compétences puissent être incluses, l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires. Écologiques : la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement.

la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement. Accessibles : les projets doivent être adaptés aux besoins d'au moins un groupe digne d'équité, mais ne sont pas nécessairement exclusifs. Ils peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives.

les projets doivent être adaptés aux besoins d'au moins un groupe digne d'équité, mais ne sont pas nécessairement exclusifs. Ils peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives. Disponibles : les projets doivent viser des communautés mal desservies et représenter la diversité des régions.

Document d'information :

La ministre Qualtrough annonce l'octroi d'un financement pour éliminer les obstacles et favoriser la participation au sport

L'initiative Le sport communautaire pour tous cherche à augmenter les taux de participation au sport, en particulier chez les communautés noires, autochtones et racisées, les groupes 2ELGBTQI+, les gens à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes en situation de handicap.

Grâce à ce financement, les organismes nationaux de sport de tout le pays seront mieux outillés pour accroître les taux de participation au sport à l'échelle communautaire, tout en éliminant les obstacles qui nuisent aux groupes dignes d'équité.

Pour l'exercice financier 2023-2024, 39 organismes nationaux de sport reçoivent un financement totalisant plus de 16,7 millions de dollars.

Liste des organismes nationaux de sport bénéficiaires de l'initiative Le sport communautaire pour tous :

Organisme Somme allouée Alpine Canada Alpin 255 675 $ Association canadienne de curling 207 950 $ Association canadienne de football amateur 232 500 $ Association canadienne de soccer 1 267 860 $ Athlétisme Canada 650 000 $ Badminton Canada 137 500 $ Basketball en fauteuil roulant Canada 617 500 $ Biathlon Canada 421 000 $ Boccia Canada (Association canadienne de sports pour paralytiques cérébraux) 86 500 $ Bowls Canada Boulingrin 78 000 $ Canada Basketball 830 000 $ Canada Skateboard 280 000 $ Canoe Kayak Canada 1 055 000 $ Crosse Canada 101 000 $ Cyclisme Canada 797 500 $ Diving Plongeon Canada 215 500 $ Equestrian Canada Équestre 217 000 $ Fédération canadienne de baseball amateur 23 791 $ Golf Canada 59 600 $ Hockey sur gazon Canada 400 000 $ Judo Canada 366 250 $ Natation Artistique Canada 345 000 $ Nordiq Canada 613 149 $ Patinage de vitesse Canada 244 200 $ Racquetball Canada 127 500 $ Ringuette Canada 231 000 $ Rowing Canada Aviron 1 303 350 $ Rugby Canada 550 000 $ Rugby en fauteuil roulant Canada 820 000 $ Saut à ski Canada 280 000 $ Squash Canada 766 000 $ Taekwondo Canada 20 000 $ Tennis Canada 655 000 $ Tennis de Table Canada 471 935 $ Triathlon Canada 156 200 $ Voile Canada 95 010 $ Volleyball Canada 700 000 $ Water Polo Canada 143 490 $ Wrestling Canada Lutte 950 000 $ TOTAL DES SOMMES ALLOUÉES 16 771 960 $

