MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - Les vétérans et vétéranes ont fait tant de sacrifices pour sauvegarder et préserver le Canada que nous connaissons aujourd'hui. Le gouvernement du Canada s'engage à faire en sorte que les vétérans et vétéranes, ainsi que les personnes qui travaillent pour les soutenir, obtiennent la reconnaissance qu'ils méritent.

Aujourd'hui, à la suite du Sommet national des intervenants et avant le Forum des vétéranes qui se tiennent cette semaine à Montréal, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a remis à 13 récipiendaires méritants la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants en reconnaissance de leur soutien inébranlable aux vétérans et vétéranes du Canada :

Jean-Guy Bonneau

Yves Boucher

Martin Daigle

Ryan Dermody

Terrance Deslage

Isabelle Lussier-Linteau

Stéphane Van Lippevelde

Eric Marmen

Corporal (Retired) Steve Nadeau

Claude Ostigy

Diane Pitre

Andrea Siew

Sylvain Tétreault

Ces Canadiens et Canadiennes exceptionnels ont contribué au bien-être des vétérans et vétéranes et ont aidé à préserver leur mémoire et leurs contributions.

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est remise à des personnes qui font souvent d'innombrables heures de bénévolat et ne ménagent aucun effort pour garantir que les vétérans soient reconnus et soutenus.

Citation

« Ces Canadiens et Canadiennes ont démontré un dévouement inébranlable à servir les vétérans et vétéranes ainsi que leur famille. C'est un privilège de leur remettre la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants pour reconnaître leurs efforts inlassables pour aider les vétérans et leur famille à obtenir ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref

En 2001, le gouverneur général a autorisé la création de la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants avec l'approbation de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est la plus haute distinction que le ministre des Anciens Combattants puisse décerner à un citoyen ou une citoyenne.

À ce jour, plus de 1 300 personnes d'un océan à l'autre ont reçu cette mention élogieuse au cours des deux dernières décennies.

La Mention élogieuse consiste en un certificat, une épinglette pour un usage civil et une barrette à porter avec des décorations.

Le motif présente une feuille d'érable dorée posée sur un coquelicot rouge, une fleur longtemps associée aux sacrifices de guerre, avec la couronne royale sur le dessus de l'épinglette.

