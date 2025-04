OTTAWA, ON, le 16 avril 2025 /CNW/ - Une délégation officielle du gouvernement du Canada participera à une série d'événements pour commémorer la libération des Pays-Bas et le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La délégation comprendra des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, dont certains ont participé à la libération des Pays-Bas, des représentants d'organismes de vétérans et des fonctionnaires d'Anciens Combattants Canada. Un contingent des Forces armées canadiennes, comprenant des unités ayant participé à la libération des Pays-Bas, prendra également part aux cérémonies et aux événements.

Événements :

Toutes les heures sont celles du fuseau horaire d'Europe centrale

2 mai 2025 - 10 h

Ouverture du pavillon de la Maison du Canada à Oranjepark

Apeldoorn (Pays-Bas)

Les visiteurs de tous âges sont invités à s'arrêter au Pavillon de la Maison du Canada pour en apprendre davantage sur le service militaire du Canada dans le monde, y compris aux Pays-Bas.

Les médias sont priés de s'inscrire pour l'événement d'ouverture à [email protected]

2 mai 2025 - 15 h

Cérémonie commémorative au cimetière de guerre canadien de Groesbeek

Groesbeek (Pays-Bas)

Organisé conjointement par : Faces to Graves et le gouvernement du Canada

Inscription des médias : [email protected]

3 mai 2025 - 14 h

Défilé de libération d'Apeldoorn

Apeldoorn (Pays-Bas)

Inscription des médias : Les médias doivent s'inscrire par courriel à [email protected] ou par téléphone au +31 55 580 1363.

4 mai 2025 - 11 h

Cérémonie commémorative au cimetière de guerre canadien d'Holten

Holten (Pays-Bas)

Inscription des médias : Les médias doivent s'inscrire ici.

Date limite d'inscription : 17 avril

5 mai 2025 - 11 h 30

Commémoration nationale des capitulations de Wageningen 1945 et défilé de libération

Wageningen (Pays-Bas)

Inscription des médias : Les médias doivent s'inscrire ici.

Remarques pour les médias :

Les représentants des médias qui souhaitent être présents pour couvrir les événements doivent s'inscrire à l'endroit indiqué ci-dessus.

Les médias au Canada qui souhaitent diffuser des événements aux Pays-Bas peuvent contacter Anciens Combattants Canada à l'adresse ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la façon d'obtenir les droits de diffusion.

Pour plus d'informations sur le 80e anniversaire de la libération des Pays-Bas et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, veuillez consulter cette page.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]