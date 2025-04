En mémoire des personnes qui ont combattu pour la paix et la liberté.

OTTAWA, ON, le 29 avril 2025 /CNW/ - À l'automne 1944 et jusqu'au printemps 1945, les soldats canadiens ont servi en Europe occidentale pour aider à libérer les Pays-Bas des occupants allemands. Ville par ville, canal par canal, leur persévérance a ouvert la voie à la libération et à la reddition finale des forces allemandes restantes. L'amitié entre les Pays-Bas et le Canada a été façonnée par notre histoire commune et n'a fait que se renforcer au fil des ans.

Pour souligner le 80e anniversaire de la libération des Pays-Bas, une délégation officielle du gouvernement du Canada quittera le pays à la fin avril et reviendra le 7 mai 2025 après la tenue d'événements et de cérémonies commémoratives.

La délégation comprendra plus de 20 vétérans de la Seconde Guerre mondiale et leur famille, dont certains retournent dans le pays qu'ils ont contribué à libérer il y a 80 ans, ainsi que des représentants d'organismes de vétérans et des fonctionnaires du Ministère. Des membres des Forces armées canadiennes participeront également aux événements et aux cérémonies aux Pays-Bas.

Le 2 mai 2025, le gouvernement du Canada organisera une cérémonie au cimetière de guerre canadien de Groesbeek qui sera diffusée en direct sur la page Facebook Le Canada se souvient d'Anciens Combattants Canada.

Du 2 au 5 mai 2025, les visiteurs du Orange Park à Apeldoorn seront invités à s'arrêter au Pavillon de la Maison du Canada pour se renseigner sur le service militaire du Canada dans le monde et profiter de l'hospitalité canadienne.

Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes ont la responsabilité de reconnaître le coût de la guerre, de faire connaître les histoires des vétérans et d'honorer leurs sacrifices, qui ont mené aux privilèges et à la paix que nous connaissons aujourd'hui.

Citations

« Alors que nous commémorons le 80e anniversaire de la libération des Pays-Bas, nous rendons hommage au courage et au sacrifice des soldats canadiens qui se sont tenus aux côtés de nos alliés néerlandais. Leur engagement indéfectible envers la liberté et la paix a transformé la vie de millions de personnes et forgé un lien durable entre nos pays. »

Paul Ledwell, sous-ministre d'Anciens Combattants Canada

Faits en bref

Plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens ont servi sur terre, dans les airs et en mer pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le 5 mai 1945, les soldats canadiens et alliés ont accepté la reddition des forces allemandes aux Pays-Bas. Deux jours plus tard, les forces allemandes restantes ont capitulé dans toute l'Europe, et le lendemain, le 8 mai 1945, a été déclaré jour de la Victoire en Europe.

, et le lendemain, le 8 mai 1945, a été déclaré jour de la Victoire en . La libération des Pays-Bas a été la dernière contribution majeure du Canada pour aider les Alliés à remporter la victoire en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pas moins de 175 000 Canadiens ont participé à la campagne et plus de 7 600 d'entre eux ont perdu la vie.

Pas moins de 175 000 Canadiens ont participé à la campagne et plus de 7 600 d'entre eux ont perdu la vie. Chaque année, le 4 mai, les Pays-Bas célèbrent la journée du Souvenir pour honorer toutes les victimes de la guerre.

Les Néerlandais célèbrent chaque année le jour de la Libération le 5 mai avec des défilés et des festivités commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Plus de 1 000 étudiants canadiens participeront aux événements de cette année aux Pays-Bas.

