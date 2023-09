La ministre Pascale Déry lance l'appel de candidatures pour les Prix de la ministre en enseignement supérieur

QUÉBEC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, lance aujourd'hui l'appel de candidatures pour l'édition 2023-2024 des Prix de la ministre. Ces prix, créés en 1978, récompensent l'excellence pédagogique dans les établissements collégiaux et universitaires du Québec.

Dans l'optique d'encourager la création de ressources éducatives de qualité destinées aux étudiants de l'enseignement collégial et du 1er cycle de l'enseignement universitaire au Québec, en plus de souligner la compétence des pédagogues de l'enseignement supérieur, les prix seront remis cette année en deux volets, selon la répartition suivante :

Volet Réseau Nom ou objet du prix Somme

accordée Ressources éducatives Collégial Volumes originaux 7 500 $ Matériel didactique 7 500 $ Formation à distance 7 500 $ Universitaire Volumes originaux 7 500 $ Matériel didactique 7 500 $ Formation à distance 7 500 $ Reconnaissance de l'excellence en enseignement Collégial Prix Paul-Gérin-Lajoie 15 000 $ Prix de l'engagement pour la persévérance scolaire 15 000 $ Prix de l'engagement pour des milieux sécuritaires et exempts de violence à caractère sexuel 15 000 $ Universitaire Prix Guy-Rocher 15 000 $ Prix de l'engagement pour la persévérance scolaire 15 000 $ Prix de l'engagement pour des milieux sécuritaires et exempts de violence à caractère sexuel 15 000 $

Les membres du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement supérieur souhaitant soumettre leur candidature dans une des catégories ciblées ont jusqu'au 15 novembre pour le faire, en remplissant un cahier de candidature disponible sur Québec.ca.

Citation :

« L'enseignement supérieur est un facteur de développement socioéconomique important pour notre société. Nos réseaux regorgent d'enseignants et de professeurs passionnés et créatifs qui conçoivent du matériel didactique d'une grande qualité. Cette innovation doit être soulignée, tout comme l'excellence de nos professeurs dans plusieurs domaines. J'invite les gens qui se reconnaissent dans cette description à soumettre leur candidature pour les Prix de la ministre. Nous voulons connaître et reconnaître vos bonnes idées, en plus de souligner votre travail remarquable! »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Un total de 12 prix seront remis au printemps 2024.

Des récompenses en argent allant de 7 500 $ à 15 000 $ sont associées à ces prix.

Date limite pour soumettre une candidature : le 15 novembre 2023.

Liens connexes :

Pour obtenir de l'information ou pour soumettre une candidature : Québec.ca/prix-ministre-enseignement-superieur

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Enseignement supérieur, suivez-le sur les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source : Simon Savignac, Attaché de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, 438 341-2255, [email protected]