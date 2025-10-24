Les organismes admissibles peuvent demander du financement par l'entremise du Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires

EDMONTON, AB, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises des communautés noires font face à des obstacles systémiques qui limitent leur accès aux capitaux et aux ressources nécessaires pour faire croître leur entreprise et commercialiser leurs idées.

La ministre Olszewski souligne le financement offert pour soutenir les entreprises dirigées par des personnes noires et les entrepreneurs noirs dans les Prairies (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un financement de 15,2 millions de dollars sur cinq ans pour le Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires dans les Prairies. Ce nouveau financement renforcera le soutien aux organismes sans but lucratif qui servent les entreprises dirigées par des personnes noires et les entrepreneurs noirs, leur permettant ainsi d'élargir leurs services comme le mentorat, le réseautage, la planification financière et la formation en affaires.

Le gouvernement du Canada s'engage à réduire les obstacles existants pour les entrepreneurs noirs en les aidant à accéder plus facilement au capital et à réussir à long terme.

Le Fonds pour l'écosystème est un élément clé du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui a d'ailleurs récemment été prolongé par un financement supplémentaire de 189 millions de dollars jusqu'en 2030.

Les organismes admissibles au fonds sont les organismes sans but lucratif dirigés par des personnes noires qui soutiennent le développement et l'expansion de services tels que le mentorat, le réseautage, la planification financière et la formation en affaires pour les entrepreneurs noirs. Pour en apprendre davantage sur le fonds et sur la manière de présenter une demande, visitez le site Web de PrairiesCan.

Citations

« Bâtir un Canada fort signifie veiller à ce que chaque entrepreneur ait une chance équitable. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a décidé de renouveler son soutien envers le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires; pour aider plus d'entreprises dirigées par des personnes noires dans les Prairies à croître, à prospérer et à créer de bons emplois. Les entreprises dirigées par des personnes noires et les entrepreneurs noirs apportent des contributions essentielles dans notre économie et nos communautés, notamment ici en Alberta. De ce fait, encourager leur succès permet de créer des occasions pour tout le monde. »

-L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« L'économie canadienne puise sa force dans le talent et la ténacité de nos concitoyens. Lorsqu'ils ont accès à des capitaux, à du mentorat et à des données fiables, les entrepreneurs noirs sont bien outillés pour transformer leurs idées en emplois et en prospérité pour leur communauté. Les 189 millions de dollars investis pour renouveler le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires permettront à un plus grand nombre d'entrepreneurs noirs de lancer et de faire croître leur entreprise ainsi que de renforcer l'économie au profit de tous. »

-La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

Faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires fournira près de 190 millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir : Le Fonds pour l'écosystème : un soutien aux organismes sans but lucratif de partout au pays pour offrir des services de soutien aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprise noirs. Le Fonds d'emprunt : des prêts allant jusqu'à 250 000 $, en collaboration avec la Banque de développement du Canada, aux propriétaires d'entreprise et entrepreneurs noirs partout au pays. Le Carrefour du savoir : la recherche pour améliorer la qualité et l'accessibilité des données sur l'écosystème de l'entrepreneuriat des communautés noires au Canada.

Le Fonds pour l'écosystème est un élément clé du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN). Il renforce l'écosystème de l'entrepreneuriat noir en permettant aux organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs d'offrir des programmes d'incubateur et d'accélérateur, du mentorat, de la planification financière et du soutien au développement des affaires, aidant ainsi les entrepreneurs noirs à croître et à réussir.

Le PECN a fait une différence tangible en soutenant les propriétaires d'entreprise noirs partout au pays, en offrant du soutien à l'écosystème dont plus de 24 000 entreprises et en approuvant plus de 800 prêts totalisant 70,6 millions de dollars.

