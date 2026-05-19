Avis aux médias - Le député Deschênes-Thériault annoncera un financement visant à soutenir les jeunes à risque au Nouveau-Brunswick English
Nouvelles fournies parSécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)
19 mai, 2026, 15:25 ET
EDMUNDSTON, NB, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, pour une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada visant à soutenir les jeunes à risque dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.
Une conférence de presse aura lieu après l'événement.
Événement : en personne
Date : Le mercredi 20 mai 2026
Heure : 9 h 30 (HAA)
Lieu :
Centre des arts de la Petite Église
82, chemin Canada
Edmundston, N.-B.
Remarques à l'intention des médias :
- Les représentants des médias qui souhaitent y assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.
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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)
Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des Communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Roch Dugas, Bureau de Guillaume Deschênes-Thériault, Député de Madawaska--Restigouche, 506-684-6363, [email protected]
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