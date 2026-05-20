EDMUNDSTON, NB, le 20 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le député de Madawaska-Restigouche, Guillaume Deschênes-Thériault, au nom du ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, a annoncé l'octroi d'un financement de 563 521 $ à la Commission de services régionaux du Nord-Ouest par l'entremise du Fonds d'action en prévention du crime (FAPC).

La Commission collaborera avec les jeunes de la région et les intervenants communautaires pour élaborer un projet qui soutiendra les jeunes de 10 à 18 ans dans la région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Le projet sera axé sur la réduction de la consommation de substances, le renforcement de la santé mentale des jeunes et la création de davantage d'occasions significatives pour encourager leur participation active au sein de leurs communautés.

L'initiative vise à donner aux jeunes les moyens de faire des choix positifs en intégrant des ateliers de prévention en milieu scolaire, des séances d'éducation des parents, des projets communautaires dirigés par des jeunes et des programmes parascolaires inclusifs. La collecte continue de données aidera à affiner et à renforcer l'approche au fil du temps, en veillant à ce que le projet reste efficace et réponde aux besoins changeants de la communauté.

Le FAPC soutient des projets fondés sur des données probantes qui s'attaquent aux facteurs de risque associés à la criminalité chez les personnes vulnérables, en mettant l'accent sur les jeunes âgés de 6 à 30 ans et les délinquants à risque élevé, afin de promouvoir des communautés plus sûres et plus résilientes pour tous les Canadiens et Canadiennes.

Citations

« Nos jeunes méritent toutes les chances de s'épanouir, et cette initiative leur garantit l'accès aux outils, aux conseils et aux liens positifs qui font une réelle différence. En investissant dans la prévention et les solutions communautaires, nous aidons les jeunes à prendre confiance en eux, à renforcer leurs relations et à faire des choix qui les préparent à la réussite à long terme. »

- Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska-Restigouche

« Le financement du gouvernement du Canada, par l'entremise du secteur de la prévention du crime de Sécurité publique, est un levier essentiel pour déployer une approche intersectorielle forte et axée sur la prévention. Cela nous permet surtout d'impliquer activement les jeunes dans le processus, afin de bâtir avec eux des milieux plus sécuritaires, inclusifs et engagés. »

- Bruno Volpé, premier dirigeant de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest

« Le véritable changement passe par une mobilisation collective, et c'est ce que nous mettons en œuvre avec Planète jeunesse. Nous rassemblons les forces du milieu autour du bien-être des jeunes, en agissant en prévention et en renforçant les milieux de vie qui les entourent. Leur engagement, leur voix et leur leadership sont au cœur de notre approche et des solutions durables que nous construisons ensemble. »

- Élaine Côté, coordonnatrice en développement communautaire, Commission de services régionaux du Nord-Ouest

« En santé publique, nous savons qu'agir en prévention, c'est intervenir avant même que les problèmes n'apparaissent, en créant des environnements qui soutiennent le développement et favorisent la santé globale des jeunes. Prévenir, c'est avant tout investir dans le potentiel, la réussite et l'avenir des jeunes. »

- Martine Michaud, infirmière en Santé publique au Réseau de Santé Vitalité

Faits en bref

Le FAPC est l'un des quatre programmes de la Stratégie nationale pour la prévention du crime. Il appuie des projets choisis stratégiquement qui contribuent à prévenir et à réduire la criminalité au Canada et à accroître les connaissances sur ce qui fonctionne en prévention du crime.

Un appel de demandes de financement dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime a été lancé en 2024, et 123,5 millions de dollars ont été mis à disposition sur cinq ans.

Cet investissement appuiera les efforts communautaires de prévention du crime adaptés aux jeunes et aux jeunes adultes à risque et vulnérables, en mettant l'accent sur les jeunes autochtones et racisés, les jeunes impliqués dans la violence et les jeunes ayant des démêlés répétés avec le système de justice pénale.

Ces investissements rendent les collectivités plus sûres en aidant les personnes vulnérables à choisir une voie qui les éloigne des comportements criminels.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique,[email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]