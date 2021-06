MARKHAM, ON, le 22 juin 2021 /CNW/ - Les industries mondiales de matériel informatique et des semiconducteurs présentent une occasion clé de relance économique pour le Canada suite à la COVID-19, de compétitivité dans l'économie numérique, et de futures prospérité et croissance.

Aujourd'hui, à l'occasion de la conférence virtuelle HardTech de ventureLAB, un événement de premier plan relatif au matériel informatique et aux semiconducteurs au Canada, l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations et députée de Markham-Thornhill, a souligné l'importance des semi-conducteurs et des produits reliés au matériel informatique fabriqués au Canada, y compris les nanopuces et micropuces.

Au cours de la conférence, la ministre Ng a réitéré l'engagement continu du gouvernement du Canada de renforcer l'industrie des semiconducteurs au Canada, dans le cadre d'un débat d'experts animé par Manjula Selvarajah, chroniqueuse technologique à la radio de la CBC, auquel participaient Kevin O'Neil, vice-président et directeur général d'AMD Canada, et Jamie Dinsmore, vice-président et directeur national de Siemens Industry Software. La ministre Ng a également souligné la richesse du Canada en matières premières et la relation étroite avec les États-Unis qui représentent un avantage incroyable pour la fabrication de semiconducteurs, et la collaboration. En outre, la ministre Ng a relevé les forces en matière de recherche et de développement disponibles pour faire progresser les études dans cette industrie de grande valeur à travers les universités canadiennes.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de FedDev Ontario, a soutenu la Hardware Catalyst Initiative (HCI), le premier laboratoire et incubateur à la fine pointe dans le secteur du matériel informatique et des semiconducteurs au Canada, pour étendre sa portée aux entrepreneurs de tout le Canada, grâce à l'accès virtuel et à de plus grandes capacités d'essai. Des investissement de près de 10 millions de dollars depuis 2019 ont permis à ventureLAB de créer le laboratoire HCI.

Citations

« Le secteur mondial croissant du matériel informatique offre aux innovateurs canadiens l'occasion enthousiasmante d'aller de l'avant avec leurs produits de calibre mondial, et d'ajouter de la valeur aux chaînes d'approvisionnement mondial. Notre gouvernement est déterminé à assurer la croissance et la compétitivité de ce secteur vital en soutenant les entreprises canadiennes en vue de saisir les occasions devant nous alors que nous œuvrons à opérer une relance économique forte, inclusive et numérique suite à la COVID-19. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations et députée de Markham-Thornhill

« Le Canada possède le talent, la capacité et les outils nécessaires à la croissance et à l'expansion dans le domaine du matériel informatique et des semiconducteurs. Les avantages de la croissance de ce secteur vital sont nombreux et comprennent la création de bons emplois, la stimulation de l'économie et la distinction sur le marché mondial. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« À mesure que la technologie progresse, la demande pour le matériel informatique et les semi-conducteurs ne cesse de croître. Les fondateurs de ce secteur créent les technologies qui feront fonctionner les produits de demain, modernisent les industries traditionnelles et soutiennent une économie canadienne durable et résiliente »

- Melissa Chee, présidente et chef de la direction, ventureLAB

Faits en bref

ventureLAB est une communauté fondatrice mondiale de premier plan pour les sociétés canadiennes œuvrant dans les secteurs de la technologie du matériel informatique et des logiciels d'entreprises. Situé dans la région de York, au cœur du corridor d'innovation de l' Ontario , ventureLab fait partie de l'une des communautés technologiques les plus grandes et les plus diversifiées du Canada . Les initiatives de ventureLab se concentrent sur la mobilisation de capitaux, le maintien des talents, la commercialisation de la technologie et de la propriété intellectuelle, et l'acquisition de clients, permettant à des milliers d'entreprises de créer plus de 4 000 emplois et de mobiliser plus de 200 millions de dollars en investissement de capitaux. ventureLab favorise la croissance d'entreprises technologiques puissantes et compétitives au niveau international qui croissent et prennent de l'expansion au Canada pour servir les marchés mondiaux.

, ventureLab fait partie de l'une des communautés technologiques les plus grandes et les plus diversifiées du . Les initiatives de ventureLab se concentrent sur la mobilisation de capitaux, le maintien des talents, la commercialisation de la technologie et de la propriété intellectuelle, et l'acquisition de clients, permettant à des milliers d'entreprises de créer plus de 4 000 emplois et de mobiliser plus de 200 millions de dollars en investissement de capitaux. ventureLab favorise la croissance d'entreprises technologiques puissantes et compétitives au niveau international qui croissent et prennent de l'expansion au pour servir les marchés mondiaux. La Hardware Catalyst Initiative - le seul laboratoire et incubateur d'entreprises de matériel informatique et de semi-conducteurs au Canada - a récemment annoncé trois nouveaux participants : Dell Technologies, Dassault Systèmes et Neuronicworks. Ils ont rejoint son réseau mondial croissant d'experts et de leaders du secteur. Ce réseau s'est engagé à fournir plus de 15 millions de dollars en ressources, en équipement, en savoir-faire et en mentorat aux entreprises participantes et il est bien placé pour accélérer la commercialisation et la mise en marché pour les entreprises canadiennes œuvrant dans ce secteur en demande. À ce jour, seize entreprises ont bénéficié d'un soutien sur deux cohortes.

Depuis 2019, ventureLAB a également reçu des contributions non remboursables d'un montant de plus de 2 millions de dollars de la part de FedDev Ontario, par l'entremise du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), en vue de la mise en œuvre du programme Tech Undivided, qui offre un écosystème de ressources et de possibilités de réseautage aux entreprises technologiques dirigées par des femmes afin qu'elles puissent perfectionner leurs produits, stimuler leurs ventes et prospérer dans le secteur de la technologie. ventureLAB en est actuellement à la troisième cohorte d'entreprises dirigées par des femmes qui participent à ce programme, après avoir aidé avec succès 17 entreprises.

Liens connexes

FedDev Ontario

ventureLAB (en anglais)

Restez branchés

Site web : www.FedDevOntario.gc.ca

Abonnez-vous à notre bulletin mensuel L'actualité économique du Sud de l'Ontario et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn pour obtenir plus d'information sur la façon dont nous faisons croître les entreprises, cultivons les partenariats et construisons des communautés fortes dans le Sud de l'Ontario.

SOURCE Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Renseignements: Alice Hansen, Attachée de presse, [email protected], 343-612-0482 ; Relations avec les médias, FedDev Ontario, [email protected], Numéro sans frais : 1-866-593-5505

Liens connexes

www.feddevontario.gc.ca