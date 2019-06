La ministre Ng lance l'application Entreprises Canada

Le gouvernement du Canada propose une nouvelle application qui aidera les entreprises à accéder de manière interactive aux programmes et services gouvernementaux

MARKHAM, ON, le 10 juin 2019 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises représentent 99 % de toutes les entreprises canadiennes et emploient 10 millions de vaillants Canadiens d'un océan à l'autre. Elles forment l'épine dorsale de notre économie et c'est pourquoi le gouvernement prend des mesures pour faciliter la conduite de leurs affaires.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations du Canada, l'honorable Mary Ng, s'est rendue à Markham, en Ontario, pour rencontrer des propriétaires de petite entreprise et des entrepreneurs, et procéder au lancement de l'application Entreprises Canada.

L'application Entreprises Canada permet aux petites entreprises de se retrouver facilement parmi les services gouvernementaux à leur disposition. Elle fournit des recommandations sur mesure et des avis personnalisés en matière de demandes de financement.

L'application est un complément à d'autres mesures prises par le gouvernement du Canada pour faciliter la tâche aux petites entreprises. Le gouvernement a notamment réduit le taux d'imposition des petites entreprises, éliminé des tracasseries administratives, allégé le fardeau réglementaire et travaillé de pair avec les sociétés émettrices de cartes de crédit pour qu'elles diminuent les frais qu'elles imposent aux petites entreprises.

« Notre gouvernement est au service des petites entreprises. Nous consacrons de grands efforts à réduire les tracasseries administratives et à soutenir les Canadiens qui souhaitent lancer une petite entreprise, assurer sa croissance ou conquérir de nouveaux marchés. L'application Entreprises Canada est un outil formidable qui donnera aux propriétaires de petite entreprise les moyens d'accéder rapidement et facilement aux programmes et services gouvernementaux dont ils ont besoin. La réussite de petites entreprises aux quatre coins du pays se traduit par une croissance économique et une création d'emplois pour la classe moyenne. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

