OTTAWA, ON, le 22 avril 2021 /CNW/ - Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à finir la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse qui vise l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre du Gouvernement numérique, l'honorable Joyce Murray, a rencontré les membres de la Chambre de commerce du Grand Victoria en Colombie-Britannique pour discuter des investissements dans la relance économique verte, présentés dans le document Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

La récession causée par la COVID-19 constitue le repli économique le plus fort et le plus rapide depuis la Grande Dépression. Elle a touché de façon disproportionnée les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les femmes et les Canadiens racisés. En ce qui concerne les entreprises, il s'agit d'une récession à deux vitesses, certaines ont trouvé des façons de prospérer et de croître, tandis que d'autres, surtout les petites entreprises, luttent toujours pour survivre. Le budget de 2021 est un investissement sans précédent visant à faire face aux blessures découlant de la récession causée par la COVID-19, à accorder la priorité aux gens, à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne, à mettre les entreprises sur la voie d'une croissance durable et à s'assurer que l'avenir du Canada soit en bonne santé, ainsi que plus équitable, plus vert et plus prospère.

Le budget 2021 est aussi un plan pour une relance verte qui permettra de lutter contre les changements climatiques. Ce plan aidera plus de 200 000 Canadiens à rendre leur maison plus écologique et il permettra de bâtir une économie carboneutre en investissant dans des technologies de calibre mondial qui améliorent l'empreinte écologique de l'industrie et réduisent la pollution, d'aider le Canada à atteindre son objectif qui consiste à conserver 25 % de ses terres et de ses océans d'ici 2025 et de créer, en cours de route, de bons emplois pour la classe moyenne dans l'économie verte. La reprise mondiale à la suite de la récession causée par la COVID-19 comprendra des investissements dans une relance verte. Ainsi, le plan du Canada pour des investissements stratégiques ciblés tirera parti de cette réorientation et créera des possibilités pour les Canadiens.

La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens, surtout pendant cette troisième vague agressive du virus et de ses variants, demeure la priorité absolue du gouvernement du Canada. La distribution des vaccins est en cours partout au Canada, soutenue par le gouvernement fédéral dans chaque province et territoire. Le budget de 2021 investit dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie au Canada afin de renforcer la capacité de fabrication de vaccins au Canada et prévoit de mettre en place des normes nationales pour les soins de longue durée et les services de santé mentale.

Le budget de 2021 est un plan visant à offrir une passerelle aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise et à assurer une relance vigoureuse. Il s'agit d'un plan visant à stimuler la croissance économique, à assurer la participation des femmes dans la population active et à offrir à chaque enfant du Canada le meilleur départ qui soit dans la vie. Ce plan réduira, en moyenne, de 50 % les frais pour les parents d'ici 2022, dans le but d'atteindre des frais de 10 $ par jour en moyenne d'ici 2025-2026, pour toutes les places en garderie réglementées au Canada. Il propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu'à l'automne et de faire des investissements en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises de l'ensemble de l'économie à revenir en force. Il appuiera près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, y compris 215 000 possibilités pour les jeunes, apportera du soutien pour les entreprises dans les secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les arts et la culture, et accélérera les investissements et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Le budget de 2021 est un plan qui met le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

« Les Britanno-Colombiens et les Victoriens montrent depuis longtemps que le leadership et les mesures décisives en matière de changements climatiques, comme le fait d'établir d'abord une tarification du carbone, peuvent contribuer à bâtir une économie verte et durable. Le budget 2021 prévoit des investissements dans une relance verte qui offrira des possibilités aux Canadiens en créant de nouveaux emplois et de nouvelles industries, en assurant la transition vers une économie propre et en nous protégeant contre les changements climatiques. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique

Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes :

qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes : Investir 17,6 milliards de dollars dans une relance verte, ce qui permettra d'aider le Canada à atteindre son objectif de conserver 25 % de ses terres et de ses océans d'ici 2025, à dépasser ses cibles liées au climat établies dans l'Accord de Paris , à réduire ses émissions de 36 % en dessous des niveaux de 2005 d'ici 2030 et à progresser sur la voie vers l'atteinte de l'objectif d'émissions nettes zéro d'ici 2050.

Investir dans les emplois de l'avenir au moyen de plusieurs programmes transformateurs, soit :



5 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022, destinés à l'accélérateur de la carboneutralité. En s'appuyant sur le soutien accordé à l'accélérateur de la carboneutralité, annoncé dans le plan climatique renforcé, ce financement permettrait au gouvernement de fournir jusqu'à 8 milliards de dollars aux projets qui contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l'économie canadienne.

Depuis 2015, nous avons investi environ 60 milliards de dollars dans la lutte contre les changements climatiques et la croissance propre. En 2020, nous avons annoncé un investissement supplémentaire de 15 milliards de dollars pour le plan climatique renforcé du Canada , ainsi que près de 15 milliards de dollars pour le transport en commun en février 2021.

