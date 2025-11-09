SAINT-LAURENT, QUÉBEC, le 9 nov. 2025 /CNW/ - L'action en faveur du climat n'est pas qu'une responsabilité morale, c'est une nécessité économique. La transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone s'accélère et change ce qui stimule la croissance et où les capitaux circulent. Pour demeurer concurrentiel, le Canada doit catalyser les investissements dans les secteurs des énergies propres et classiques, afin que nos industries puissent répondre à la demande mondiale croissante de produits et d'énergie à faibles émissions de carbone. Compte tenu de l'incertitude mondiale, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce que nous pouvons contrôler. Les mesures que nous prenons à l'égard des perturbations climatiques influenceront la compétitivité économique du Canada, susciteront de nouvelles possibilités d'investissement et façonneront notre position mondiale pour les générations à venir. Le Canada doit agir pour combattre les changements climatiques, réduire les émissions et investir dans la création de l'économie de demain.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle-Émard-Verdun, et Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent ont fait écho à l'annonce mettant en lumière la Stratégie de compétitivité climatique du Canada, une stratégie qui vise à stimuler les investissements et à obtenir des résultats. La stratégie mise sur les avantages concurrentiels du Canada et sur sa position mondiale en tant que superpuissance en matière d'énergies propres pour renforcer notre économie de plusieurs façons :

en améliorant l'efficacité de la tarification du carbone dans le secteur industriel;

en clarifiant la réglementation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre;

en stimulant l'investissement dans une économie propre grâce aux crédits d'impôt;

en soutenant les projets de minéraux critiques;

en mobilisant des capitaux à l'appui de la transition vers la carboneutralité;

en élaborant de nouvelles mesures pour déterminer notre succès.

La Stratégie de compétitivité climatique aidera le Canada à bâtir l'économie la plus forte du G7. En nous dotant de cette stratégie, nous tirerons parti des forces uniques du Canada - comme nos ressources naturelles abondantes et nos innovations en matière de technologies propres - pour attirer les investissements, créer de bons emplois dans les collectivités partout au pays et veiller à ce que le Canada demeure concurrentiel sur la scène mondiale. Chaque mesure que nous prenons pour construire des infrastructures, former la main-d'œuvre et soutenir l'innovation dans ce domaine est un investissement dans la prospérité à long terme du Canada.

La stratégie créera les conditions nécessaires pour amplifier l'avantage concurrentiel du Canada au moyen d'investissements dans les technologies de croissance propre. En investissant dans l'innovation et en élargissant les solutions locales, nous positionnerons les entreprises canadiennes pour qu'elles soient des chefs de file. Nous mettrons à profit les technologies propres canadiennes pour réduire l'intensité des émissions de l'énergie, des produits et des ressources que nous produisons, ce qui permettra à la fois de lutter contre les changements climatiques et d'élargir les possibilités économiques à l'échelle internationale.

Le Canada dispose des atouts nécessaires pour prendre les devants et saisir les occasions extraordinaires qu'offre la transformation historique vers une énergie à faibles émissions de carbone, de façon à créer des emplois et à améliorer l'abordabilité dans l'ensemble de l'économie.

La Stratégie de compétitivité climatique du Canada contribuera à bâtir un Canada fort en nous donnant l'avantage concurrentiel qui jettera les bases de notre résilience économique et environnementale future.

« Le budget 2025 établit un plan pour la population canadienne - un plan qui investit dans les gens d'ici, nos industries et notre avenir. La Stratégie de compétitivité climatique mise sur nous : sur l'ingéniosité canadienne, l'énergie propre, la main-d'œuvre et les entreprises qui favoriseront la croissance et la prospérité de la prochaine génération.»

- Le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Canada doit agir de façon urgente, unie et déterminée. En cette période cruciale, nous avons le choix : prendre les devants - et saisir les occasions qu'offre la transition énergétique - ou être laissés pour compte. Grâce à la Stratégie de compétitivité climatique, nous faisons de l'action climatique et de la croissance économique des éléments indissociables, dans le but de bâtir un Canada plus fort, plus durable et plus compétitif pour les décennies à venir. De cette façon, nous pourrons agir d'une manière qui privilégie l'abordabilité pour les Canadiens et Canadiennes et qui renforce notre économie.»

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La lutte contre les changements climatiques n'est pas seulement une obligation morale, c'est aussi une nécessité économique. Un climat sain apporte des avantages considérables et immédiats pour la santé. Grâce au budget 2025, nous créons les conditions nécessaires pour que le Canada reste fort aujourd'hui et pour les générations à venir. »

- L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Le budget 2025 vise à bâtir un Canada plus fort et plus résilient. En investissant dans les énergies propres et l'innovation, nous renforçons notre économie, créons des emplois de qualité et prenons des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. C'est ainsi que nous bâtissons un avenir durable, sûr et fait au Canada. »

- Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle-Émard-Verdun

« Comme le démontre la stratégie climatique du budget 2025, la voie du Canada vers la carboneutralité repose sur l'innovation locale, qui tire parti des atouts du pays. Des entreprises comme Aqua Verti, à Saint-Laurent, nous montrent qu'il est possible de produire davantage, de cultiver plus et de le faire de façon responsable, prouvant ainsi qu'une économie propre et une production forte peuvent aller de pair. »

- Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent

Faits en bref

L'intensité en carbone de l'économie canadienne est de 34 % plus faible aujourd'hui qu'en 2005 grâce à des améliorations de l'efficacité énergétique, à la décarbonation du réseau électrique et aux changements structurels dans l'économie.

Le Canada a dissocié la croissance économique des émissions. De 2005 à 2023, les émissions de gaz à effet de serre du Canada ont diminué de 8,5 %, tandis que le produit intérieur brut a augmenté de 38 %.

En 2024, les investissements mondiaux dans l'énergie propre ont dépassé les 2,8 billions de dollars, soit près du double des investissements dans les combustibles fossiles, et le marché mondial des technologies propres devrait tripler d'ici 2035.

Les changements climatiques sont une menace croissante pour le Canada et le monde entier. Nous constatons déjà les risques et les coûts liés aux changements climatiques lors de phénomènes météorologiques extrêmes, comme les feux de forêt qui ont ravagé le Canada cet été, les sécheresses, les inondations et les tempêtes d'une violence accrue.

Au cours de la dernière décennie, le coût annuel moyen des catastrophes météorologiques et des pertes catastrophiques a atteint l'équivalent de 5 à 6% de la croissance annuelle du PIB du Canada. 2024 a été la saison la plus destructrice de l'histoire du Canada du point de vue des dommages assurés dus aux phénomènes météorologiques violents. Le Bureau d'assurance du Canada estime que les conditions météorologiques extrêmes ont causé pour 9,2 milliards de dollars de dommages assurés.

La Stratégie de compétitivité climatique rend possibles la modernisation et le réinvestissement dans l'édification d'un Canada fort et durable, en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones, et en fonction des objectifs économiques et climatiques communs.

La Stratégie de compétitivité climatique vient compléter sans les remplacer le Plan de réduction des émissions pour 2030 et les autres mesures que nous prendrons au titre de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

La stratégie décrit les mesures pangouvernementales qui serviront à mobiliser les capitaux des secteurs public et privé. Ces mesures incluent l'officialisation des crédits d'impôt à l'investissement, le lancement de lignes directrices sur l'investissement durable et la poursuite de l'offre de contrats sur différence pour le carbone par l'entremise du Fonds de croissance du Canada pour réduire les risques liés aux investissements.

La Stratégie de compétitivité climatique vise à poursuivre le travail effectué en vue d'accélérer les grands projets d'intérêt national pour favoriser la croissance propre, combattre les changements climatiques et renforcer les industries canadiennes.

