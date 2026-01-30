SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le contexte mondial évolue rapidement, ce qui laisse les économies, les entreprises et les travailleurs dans un climat d'incertitude. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte pour rendre la vie des Canadiens et des Canadiennes plus abordable. Les pressions liées à l'abordabilité, surtout celles associées à l'alimentation, nécessitent un soutien immédiat pour la population canadienne.

Aujourd'hui, à Sainte-Thérèse, QC, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, s'est rendue à La Moisson - Supermarché Santé pour souligner le travail réalisé par le gouvernement visant à remettre plus d'argent dans les poches des personnes les plus touchées par la hausse des prix des aliments et à lutter contre l'insécurité alimentaire à plusieurs égards.

Comme l'a annoncé le premier ministre le 26 janvier, le gouvernement propose la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels pour offrir un soutien à plus de 12 millions de Canadiennes et de Canadiens à revenu faible et modeste, dont environ 2,8 millions de personnes au Québec.

Afin de réduire les coûts, le gouvernement :

Augmente la nouvelle Prestation canadienne pour les produits alimentaires et les produits de première nécessité -- anciennement le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) -- de 25 % pour une période de cinq ans à compter de juillet 2026.

Prévoit un paiement ponctuel équivalent à une augmentation de 50 % cette année.

Ainsi, une famille de quatre personnes recevra jusqu'à 1 890 dollars cette année, et environ 1 400 dollars par an pendant les quatre prochaines années; une personne seule recevra jusqu'à 950 dollars cette année, et environ 700 dollars par an pendant les quatre prochaines années.

Le gouvernement a aussi annoncé une série de mesures pour lutter contre l'insécurité alimentaire, soutenir les producteurs et renforcer les chaînes d'approvisionnement, qui comprennent entre autres ce qui suit :

Réserver 500 millions de dollars du Fonds de réponse stratégique pour aider les entreprises à absorber les coûts attribuables aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, sans refiler la facture aux Canadiens.

Créer un fonds de 150 millions de dollars pour la sécurité alimentaire dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour les petites et moyennes entreprises et les organisations qui les soutiennent.

Instaurer la passation en charges immédiate pour les serres afin de réduire le coût de la production alimentaire. Les producteurs pourront ainsi déduire le coût total des serres acquises depuis le 4 novembre 2025 et pouvant être utilisées avant 2030. Cette mesure fait augmenter l'approvisionnement au pays et l'investissement dans la production alimentaire à moyen terme.

Injecter 20 millions de dollars dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales afin d'alléger les pressions que connaissent actuellement les banques alimentaires. Cette mesure permet d'aider les banques alimentaires et les autres organisations locales, régionales et nationales à offrir plus d'aliments nutritifs aux familles dans le besoin.

Élaborer une stratégie nationale de sécurité alimentaire pour nous attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire. Elle permettra de renforcer la production d'aliments au pays et d'améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs.

Cette stratégie comprendra aussi des mesures visant à mettre en œuvre l'étiquetage des produits à l'unité et à soutenir le travail du Bureau de la concurrence dans la surveillance et l'application des règles de concurrence sur les marchés, notamment dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire.

« Beaucoup de Canadiennes et de Canadiens ressentent actuellement la pression des dépenses quotidiennes, dont le coût trop élevé du panier d'épicerie et d'autres produits de base. Et comme nous le savons, l'insécurité alimentaire est fortement corrélée à une mauvaise santé physique et mentale. Pour faire face aux difficultés et aux bouleversements que nous vivons, nous devons redonner aux Québécois et aux Canadiens les moyens de leur ambition, car quand les Canadiens sont en bonne santé, ils peuvent prendre soin de leur famille, contribuer à leur communauté et bâtir une économie forte. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les familles nous le disent clairement : le coût de l'épicerie est devenu trop lourd. Nous avons écouté la communauté et les organismes du milieu, et nous posons un geste concret pour remettre plus d'argent dans les poches de celles et ceux qui en ont le plus besoin. »

Madeleine Chenette, députée de Thérèse-De Blainville

Dans le cadre de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels proposée : une personne âgée vivant seule avec un revenu net de 25 000 $ recevrait un supplément unique de 267 $ en plus d'une bonification à long terme de 136 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 402 $). Au total, elle recevrait 950 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément); un couple ayant deux enfants dont le revenu net est de 40 000 $ recevrait un supplément unique de 533 $ en plus d'une bonification de 272 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 805 $). Au total, il recevrait 1 890 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément).

Après le versement du supplément unique au printemps de 2026, les familles et les particuliers admissibles au Canada recevront des paiements réguliers bonifiés dans le cadre de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels à partir de juillet 2026.

Cette allocation sera versée au début de chaque trimestre afin de permettre aux familles d'accéder rapidement aux fonds dont elles ont besoin pour couvrir leurs dépenses quotidiennes. Ces montants s'ajoutent aux prestations existantes telles que l'Allocation canadienne pour enfants, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et le Supplément de revenu garanti.

