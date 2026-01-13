VANCOUVER, BC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Bien que les données montrent une baisse du nombre de décès par surdose, il demeure essentiel de poursuivre la lutte contre la crise des drogues toxiques et de continuer à réduire le nombre de surdoses. Les communautés de Vancouver continuent de subir des conséquences particulièrement grave en raison de l'offre de drogues toxiques, auxquelles s'ajoutent des problèmes liés à la dépendance, à la santé mentale et à l'insécurité du logement. Cette crise est complexe et revêt de multiples facettes. Nous devons travailler ensemble, à tous les niveaux, pour coordonner nos efforts afin de sauver des vies et de rendre les communautés plus sécuritaires.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, était à East Hastings, dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver, une zone qui est au cœur de bon nombre de ces défis. Elle était accompagnée de Kevin Brosseau, tsar du fentanyl du Canada, ainsi que de Ginette Lavack, députée de Saint-Boniface--Saint-Vital et secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones. La ministre était accompagnée du Service de police de Vancouver, dans le cadre des efforts du gouvernement du Canada pour lutter contre le fentanyl en collaborant avec les organismes chargés de d'application de la loi et de la sécurité afin de prendre des mesures concrètes pour protéger la santé et la sécurité de nos communautés.

La ministre Michel a aussi rencontré des représentants de la « All Nations Outreach Society », un organisme communautaire qui fournit des services essentiels de première ligne à Vancouver. Le gouvernement du Canada attribue 492 000 dollars à « All Nations Outreach Society » à travers le Fonds d'urgence pour le traitement (FUT) de Santé Canada afin que l'organisme continue d'offrir des services de prévention des surdoses, de réduction des méfaits, de transport sécuritaire et des programmes adaptés à la culture des peuples autochtones dans sa communauté.

La ministre a également visité la « Dr. Peter AIDS Foundation ». L'organisme a reçu un financement de plus de 626 000 dollars dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada. Cette somme s'ajoute aux plus des 5,8 millions de dollars déjà versés à la « Dr. Peter AIDS Foundation » à travers ce programme. Ce financement supplémentaire soutiendra un projet visant à aider les organisations de première ligne afin qu'elles puissent mieux aider les personnes qui consomment des drogues à réintégrer la communauté avec succès.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît les effets dévastateurs de la crise des drogues et des surdoses sur les familles et les communautés partout au pays. Veiller à ce que les organismes de soins de santé communautaires à Vancouver, comme « All Nations Outreach Society » et « Dr. Peter AIDS Foundation », disposent des outils nécessaires pour orienter davantage de personnes vers des traitements et des services essentiels plus rapidement fait une réelle différence dans leur communautés chaque jour. Ce travail vise à sauver des vies, et nous devons travailler ensemble, en utilisant tous les outils à notre disposition, pour assurer la sécurité de nos communautés et aider les personnes aux prises avec une dépendance. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« La lutte contre la crise des drogues toxiques nécessite une collaboration et l'intégration des efforts à tous les niveaux, des gouvernements aux organismes communautaires et aux bénévoles de première ligne. Des initiatives comme le travail important en cours à Vancouver jouent un rôle clé pour protéger les communautés en perturbant la demande de drogues illégales mortelles, y compris le fentanyl, tout en offrant des voies de rétablissement. »

Kevin Brosseau

Tsar du fentanyl du Canada

Faits en bref

Dans le cadre du Plan frontalier du Canada, le gouvernement du Canada investit 1,3 milliard de dollars dans des mesures concrètes pour assurer la sécurité des communautés de part et d'autre de la frontière.

Afin de doter les organismes d'application de la loi et de contrôle aux frontières des outils nécessaires pour détecter et contrer l'offre de drogues toxiques, le gouvernement fédéral a investi 78,7 millions de dollars pour accroître les capacités de laboratoire et de réglementation de Santé Canada.

Plus précisément, la nouvelle Unité de gestion des risques liés aux précurseurs chimiques de Santé Canada permettra de renforcer la surveillance des produits chimiques précurseurs et des circuits de distribution, et d'améliorer le suivi des tendances liées aux drogues illégales afin de soutenir des interventions rapides des forces de l'ordre.

Le Budget 2024 prévoit 150 millions de dollars sur trois ans pour un FUT destiné à aider les municipalités et les communautés autochtones à intervenir rapidement en cas de crise liée aux surdoses.

Depuis 2017, plus de 758 millions de dollars ont été investis dans plus de 465 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709