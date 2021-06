TORONTO, le 25 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a visité Sugar Beach - le parc transformé du secteur riverain de Toronto qui était autrefois un terrain de stationnement en surface dans une ancienne zone industrielle. Dotée d'une place publique, d'une promenade bordée d'arbres et d'une vue sur les grands cargos qui accostent pour livrer du sucre à l'usine voisine de Redpath, la plage urbaine accessible est l'un des nombreux projets de revitalisation du secteur riverain de Toronto qui incarnent les ambitions du Canada en matière d'infrastructures : mettre en place des infrastructures publiques qui procurent des avantages économiques, sociaux et environnementaux à la population de tout le pays.

Au cours de sa visite, la ministre McKenna a également visité un projet de revitalisation du secteur riverain en cours : le Waterfront Innovation Centre. Le Centre soutiendra la création d'un quartier commercial à East Bayfront et répondra aux besoins des entreprises et des travailleurs du savoir. Au cœur du projet se trouve le réseau de fibres optiques à très haute vitesse à l'échelle du secteur riverain, qui fournit l'un des services Internet à haute vitesse les plus rapides et les plus économiques de Toronto.

La ministre McKenna a également fait le point sur l'avancement du projet de protection contre les inondations des terrains portuaires qui, une fois terminé, offrira une protection contre les inondations au sud-est du centre-ville de Toronto et accueillera de nouveaux parcs, ponts, routes et la nouvelle communauté résidentielle de Villiers Island.

La revitalisation du secteur riverain de Toronto est le plus grand projet de réaménagement urbain en cours en Amérique du Nord, et c'est l'un des plus grands efforts de revitalisation d'un secteur riverain jamais entrepris dans le monde. Le projet comprend des investissements fédéraux, provinciaux et municipaux dans les infrastructures urbaines traditionnelles, comme les transports locaux et les égouts, et dans des aménagements urbains plus contemporains, notamment des parcs, des espaces verts, des installations récréatives et le réaménagement de zones post-industrielles sous-utilisées. Ces investissements devraient se traduire par des avantages sociaux et économiques pour la région de Toronto et contribuer au succès continu du Canada dans l'économie mondiale.

La visite de la ministre McKenna fait suite à une réunion du conseil d'administration de Waterfront Toronto, la première réunion du genre pour les membres fédéraux récemment nommés Leslie Woo, Drew Fagan et Rahul Bhardwaj. PDG de CivicAction, Leslie Woo est une leader respectée qui compte plus de 25 ans d'expérience dans la création de collectivités durables et dans l'aménagement urbain de la région du Grand Toronto. Drew Fagan a passé plus de 12 ans à des postes de direction au sein des gouvernements de l'Ontario et du Canada. Il est maintenant professeur à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l'Université de Toronto et conseiller principal au McMillan Vantage Policy Group. Rahul Bhardwaj, président-directeur général de l'Institut des administrateurs de sociétés, est un champion de l'édification des villes qui a été vice-président de la candidature olympique de Toronto en 2008. Leur nomination fait suite à un processus de sélection lancé à l'automne 2020 en vue de trouver des membres du public expérimentés, engagés et enthousiastes pour siéger au conseil d'administration de Waterfront Toronto. Le processus de sélection était ouvert, transparent et basé sur le mérite, et reflétait la diversité de la population du Canada. Les nouveaux membres fédéraux au conseil d'administration s'ajoutent à Jeanhy Shim, dont le mandat a été renouvelé l'an dernier.

La ministre McKenna tient à remercier Mazyar Mortazavi, Sevaun Palvetzian et Janet Rieksts-Alderman pour leurs contributions à Waterfront Toronto à titre de membre du conseil d'administration. Tout au long de leur mandat, ils ont fait preuve d'un leadership dévoué pour appuyer la transformation du secteur riverain de Toronto en espaces publics magnifiques, dynamiques et durables.

« Les travaux de revitalisation du secteur riverain de Toronto créent des emplois et des possibilités économiques, offrent un nouvel accès aux espaces verts et à l'eau, et offrent aux résidents une façon plus inclusive de se rendre au travail. Nous avons la chance d'accueillir de nouveaux membres fédéraux au conseil d'administration qui joueront un rôle important à exécuter ce projet d'infrastructure servant à l'édification du pays. Je tiens à remercier Leslie Woo, Drew Fagan et Rahul Bhardwaj d'avoir accepté de se joindre à Jeanhy Shim et les autres membres du conseil et de mettre à profit leurs compétences et leurs talents pour collaborer avec les membres nommés au conseil par les gouvernements provinciaux et les administrations municipales afin de transformer le secteur riverain de Toronto et de créer de nouveaux endroits extraordinaires où on pourra y vivre, y travailler, y apprendre et y jouer. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Je suis heureux d'accueillir ces trois nouveaux membres au sein du conseil d'administration de Waterfront Toronto. Ils renforceront notre gouvernance grâce à leur expérience, leurs connaissances et leur dévouement. Le gouvernement du Canada continue d'être un partenaire et un champion extraordinaire des travaux de revitalisation d'importance nationale en cours dans le secteur riverain de Toronto. »

Stephen Diamond, président du conseil d'administration de Waterfront Toronto

Waterfront Toronto (anciennement appelée « Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto ») est une société partenaire qui a été fondée en 2001 par les gouvernements du Canada et de l' Ontario , ainsi que la Ville de Toronto afin de superviser, de diriger et de mettre en œuvre le renouvellement et la revitalisation du secteur riverain de Toronto .

(anciennement appelée « Société de revitalisation du secteur riverain de ») est une société partenaire qui a été fondée en 2001 par les gouvernements du et de l' , ainsi que la Ville de afin de superviser, de diriger et de mettre en œuvre le renouvellement et la revitalisation du secteur riverain de . La société a un mandat de 20 ans et un plan à long terme de 30 milliards de dollars visant à transformer 800 hectares de friches industrielles situées dans le secteur riverain de Toronto en belles collectivités à vocations multiples accessibles et durables, ainsi qu'en espaces publics dynamiques. Il s'agit là de l'un des plus grands projets d'infrastructure réalisés en Amérique du Nord.

en belles collectivités à vocations multiples accessibles et durables, ainsi qu'en espaces publics dynamiques. Il s'agit là de l'un des plus grands projets d'infrastructure réalisés en Amérique du Nord. Les travaux de construction ont commencé dans le cadre du projet complet de protection contre les inondations des terrains portuaires en juillet 2018. Les travaux à ce jour comprennent la mise en place d'installations de gestion des sols et de traitement de l'eau sur place, l'achèvement des murs de quai dans le canal Keating, un vaste aménagement paysager marin, la préparation du site à l'emplacement des futurs parcs et routes, les fondations de ponts à trois endroits, la préparation du site au nord du boulevard Lake Shore et l'excavation profonde en cours du lit de la rivière et du Don Greenway . Le projet devrait être terminé d'ici 2024.

. Le projet devrait être terminé d'ici 2024. Le conseil d'administration de Waterfront Toronto, qui comporte 12 membres et un président, est chargé de surveiller les activités et les affaires de la société. Les trois ordres de gouvernement sont représentés au sein du conseil d'administration, qui supervise les activités et les affaires de Waterfront Toronto. La ministre de l'Infrastructure et des Collectivités est responsable de la nomination des membres fédéraux.

Un avis de possibilité de nomination officiel et public a été publié à l'automne 2020 afin de s'assurer que les candidats retenus soient sélectionnés dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Le processus encourageait les candidatures de diverses personnes possédant un large éventail d'expertise et désireuses de contribuer à assurer la revitalisation du secteur riverain de Toronto d'une manière responsable et transparente.

Leslie Woo CRE® est une leader respectée comptant plus de 25 ans d'expérience dans l'édification de collectivités durables et le façonnement du développement urbain dans la région urbaine à la croissance la plus rapide du Canada, la région du Grand Toronto. Elle a accepté le rôle de PDG de CivicAction en septembre 2020. CivicAction est une organisation d'engagement civique de premier plan qui réunit des leaders établis et émergents de tous les secteurs, de tous les milieux et de tous les niveaux d'expérience afin de catalyser des actions et des solutions efficaces pour relever les défis urgents dans la région du Grand Toronto et de Hamilton et au-delà.

Avant de se joindre à CivicAction, Mme Woo a passé plus d'une décennie à Metrolinx, notamment en tant que chef de la planification et du développement. Leslie est une athlète trisectorielle avec de l'expérience dans les secteurs public, privé et à but non lucratif en tant que planificatrice, architecte et activatrice communautaire. Leader accomplie, Leslie a été désignée par Bisnow comme l'une des femmes d'influence à Toronto en 2019 (Toronto Power Women 2019) dans le domaine de l'immobilier commercial, l'une des 100 femmes les plus puissantes du Canada en 2017 par WXN, la Transit Changemaker de Spacing Toronto en 2016 et la leader exceptionnelle 2015 du Réseau d'infrastructures des femmes du Canada. Fondatrice de shebuildscities.org, elle utilise sa voix et sa plateforme pour mieux faire connaître et célébrer d'autres femmes bâtisseuses de villes.

Drew Fagan est professeur à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l'Université de Toronto, où il enseigne dans des programmes d'études supérieures et dirige d'autres initiatives universitaires.

M. Fagan est conseiller principal chez McMillan Vantage Policy Group, un cabinet national d'affaires publiques affilié au cabinet d'avocats McMillan. En tant que conseiller en politiques publiques, il compte parmi ses clients des ministères, des organismes et des conseils des trois ordres de gouvernement, ainsi que des organisations autochtones, des associations internationales et des entreprises d'intérêt public.

M. Fagan est codirecteur de projet de l'initiative Ontario 360 et est actif dans d'autres groupes de réflexion et instituts universitaires.

Auparavant, le M. Fagan a occupé pendant 12 ans des postes de direction au sein des gouvernements de l'Ontario et du Canada.

En Ontario, il a été sous-ministre de l'Infrastructure, responsable du plan d'infrastructure à long terme de l'Ontario. Il a également été sous-ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport à deux reprises, avec la responsabilité des Jeux pan/parapanaméricains de 2015.

M. Fagan s'est joint à la fonction publique de l'Ontario en 2009. Il était alors sous-ministre adjoint chargé de la politique et de la planification stratégiques au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (aujourd'hui Affaires mondiales Canada).

Avant de devenir fonctionnaire en 2004, il a travaillé au Globe and Mail, notamment comme chef du bureau parlementaire, rédacteur en chef de la page éditoriale, rédacteur en chef pour les affaires étrangères, rédacteur en chef adjoint du Report on Business et correspondant à Washington.

M. Fagan est membre du conseil d'administration de la Collection McMichael d'art canadien, de la Corporation de Massey Hall et de Roy Thomson Hall et d'autres organisations. Il est membre du conseil consultatif du Canada Institute au Woodrow Wilson International Centre à Washington, D.C. Il a été membre du comité de vérification des entreprises du gouvernement de l'Ontario et membre du conseil d'administration de la Commission canadienne du tourisme. Il a fait partie du cabinet de campagne de Centraide de Toronto. Il a également été un membre de longue date du conseil consultatif de la Munk School.

Les travaux de M. Fagan ont été publiés récemment dans le New York Times, le Globe and Mail et d'autres publications.

M. Fagan est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's et d'une maîtrise ès arts de l'Université de Western Ontario. Il a obtenu le titre de ICD.D de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto en 2017.

En tant que président-directeur général de l'Institut des administrateurs de sociétés, Rahul Bhardwaj dirige une organisation de 15 000 membres qui s'est engagée à améliorer les résultats nationaux en renforçant les capacités de leadership et de gouvernance des conseils d'administration au sein des entreprises, des agences et des organismes sans but lucratif canadiens.

M. Bhardwaj siège actuellement aux conseils d'administration de l'Institut des administrateurs de sociétés et il est président du Global Network of Director Institutes, ainsi que du Leader Council du Ian O. Ihnatowycz Institute for Leadership de l'Ivey Business School.

Il a été président des Jeux d'été de l'Ontario de 2012, les premiers jeux multisports à se tenir à Toronto, et coprésident de TO2015 IGNITE, un programme des Jeux panaméricains et parapanaméricains de Toronto de 2015. Il a également été membre du conseil d'administration de la Fondation Rideau Hall et de Metrolinx, président du Toronto Downtown Jazz Festival, président des Fondations communautaires du Canada, directeur du Stratford Festival of Canada, du George Brown College et de United Way of Toronto, entre autres.

Avant de se joindre à l'ICD, M. Bhardwaj était avocat d'affaires dans un grand cabinet d'avocats canadien. Il a ensuite été président-directeur général de la Toronto Foundation, où il s'est attaché à mobiliser la philanthropie pour améliorer la qualité de vie des habitants de Toronto. Il a également été vice-président de la candidature de Toronto aux Jeux olympiques de 2008 et, en tant que membre du Blue Ribbon Fiscal Review Panel du maire en 2008, M. Bhardwaj a participé à la recherche de gains d'efficacité pour la Ville de Toronto.

En 2012, l'engagement de M. Bhardwaj envers l'édification de la ville a été reconnu lorsqu'il a reçu la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. Il a été nommé l'une des « 50 personnes les plus influentes » de la ville par le magazine Toronto Life et a été nommé à la Quadrangle Society du Massey College. Sa vision de Toronto et du Canada a fait de lui un présentateur et un conférencier populaire aux niveaux local, national et international, en particulier sur les questions relatives au leadership et à la gouvernance.

