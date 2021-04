ALBERTA, le 21 avril 2021 /CNW/ - Le budget 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à mener à bien la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse qui vise l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, a rencontré des organismes œuvrant auprès des femmes, de familles et de jeunes de l'Alberta pour discuter des investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, ainsi que d'autres mesures de soutien aux familles figurant dans le document Budget 2021 : une relance axée sur l'emploi, la croissance et la résilience.

La récession causée par la COVID-19 constitue le repli économique le plus fort et le plus rapide depuis la Grande Dépression. Elle a touché de façon disproportionnée les travailleuses et travailleurs à faible salaire, les jeunes, les femmes et les personnes racialisées. En ce qui concerne les entreprises, il s'agit d'une récession à deux vitesses : certaines ont trouvé des façons de prospérer et de croître, tandis que de nombreuses autres, surtout les petites entreprises, luttent toujours pour survivre. Le budget de 2021 est un investissement sans précédent visant à faire face aux blessures découlant de la récession causée par la COVID-19, à accorder la priorité aux gens, à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne, à mettre les entreprises sur la voie d'une croissance durable et à s'assurer que l'avenir du Canada soit plus sain, plus équitable, plus vert et plus prospère.

Investir dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants représente un tour de chapeau pour l'emploi et la croissance : une telle mesure permet de fournir des emplois aux travailleuses et aux travailleurs, dont la majorité sont des femmes, elle permet aux parents, notamment les mères, d'atteindre leur plein potentiel économique et cela crée une génération de jeunes apprenantes et apprenants motivés et bien préparés.

Ce financement permettra de réduire de 50 % en moyenne les frais des services réglementés d'apprentissage et de garde d'enfants dans toutes les provinces à l'extérieur du Québec d'ici la fin de 2022, l'objectif étant d'atteindre le coût moyen de 10 $ par jour pour toutes les places autorisées en garderie au Canada d'ici 2025-2026. Le budget de 2021 alloue près de 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années et de fournir un financement permanent par la suite, en collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones en vue d'établir un système pancanadien et communautaire de services de garde d'enfants de grande qualité et de faire en sorte que les besoins des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance soient au cœur du système.

La protection de la santé et de la sécurité de la population canadienne, surtout pendant cette troisième vague agressive du virus et de ses variants, demeure la priorité absolue du gouvernement du Canada. La distribution des vaccins est en cours partout au Canada, soutenue par le gouvernement fédéral dans chaque province et territoire. Le budget de 2021 comprend des investissements dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie au Canada afin de renforcer la capacité de fabrication de vaccins au Canada et souhaite mettre en place des normes nationales pour les soins de longue durée et les services de santé mentale.

Le budget de 2021 est un plan visant à offrir une passerelle à la population et aux entreprises canadiennes pendant la crise et à assurer une relance vigoureuse. Il propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu'à l'automne et de faire des investissements en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises de l'ensemble de l'économie à revenir en force. Il appuiera près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, y compris 215 000 possibilités pour les jeunes, apportera du soutien aux entreprises dans les secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les arts et la culture, et accélérera les investissements et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Le budget de 2021 est un plan qui met le Canada sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

« Le budget de 2021 vise avant tout à ramener les gens au travail. Pour y parvenir, nous allons enrayer la COVID-19, vacciner la population et soutenir les personnes les plus touchées par la pandémie. Nos investissements dans la garde des jeunes enfants couperont les coûts de moitié d'ici un an, ce qui laissera davantage de moyens aux familles. Dans cinq ans, toutes les familles canadiennes pourront choisir un service de garde à 10 $ par jour. En Alberta, cela fera passer le coût moyen de la garde d'enfants d'à peu près 1100 $ à 200 $ par mois. Grâce à l'approche fondée sur les distinctions adoptée pour les familles autochtones et à des investissements distincts pour les enfants ayant une incapacité, le nouveau système offrira à nos enfants des services de qualité, et aux parents, la tranquillité d'esprit et davantage de choix. Il stimulera la plus forte croissance économique qu'on ait connue depuis l'adoption de l'ALENA. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

Les faits en bref

Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes :

qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes : Établir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en partenariat avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, qui aidera toutes les familles à avoir accès à des services de garde d'enfants abordables, souples et de haute qualité, peu importe où elles vivent, de sorte qu'elles ne soient plus accablées par les coûts élevés des services de garde d'enfants. Le budget propose de nouveaux investissements totalisant jusqu'à concurrence de près de 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Compte tenu des investissements déjà annoncés, ce sont au moins 9,2 milliards de dollars qui seront consacrés chaque année, à compter de 2025-2026, dans la garde des jeunes enfants.



Prolonger les mesures de soutien d'urgence afin de favoriser la transition des Canadiennes, des Canadiens et des entreprises du pays jusqu'à la relance, y compris :



Prolonger la Subvention salariale d'urgence du Canada , la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et la mesure de soutien en cas de confinement jusqu'au 25 septembre 2021.

, la Subvention d'urgence du pour le loyer et la mesure de soutien en cas de confinement jusqu'au 25 septembre 2021.



Offrir plus longtemps d'importantes mesures de soutien du revenu, par exemple en rallongeant de 12 semaines la Prestation canadienne de la relance économique et de 4 semaines la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants.



Mettre sur pied un fonds temporaire de relance des services communautaires afin d'aider les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif à s'adapter et à se moderniser afin qu'ils puissent mieux appuyer la relance économique dans nos communautés, grâce à un investissement de 400 millions de dollars en 2021-2022.



Établir le tout premier Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, afin que toute personne aux prises avec cette forme de violence ait un accès fiable et opportun à la protection et aux services, peu importe l'endroit où elle vit, grâce à un investissement de 601,3 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2021-2022.



Prolonger les prestations de maladie de l'assurance-emploi de 15 à 26 semaines.



Appuyer les femmes, la population canadienne noire et d'autres entrepreneures et entrepreneurs sous-représentés qui font face à des obstacles au démarrage et à la propriété d'entreprises grâce à un investissement de 300 millions de dollars visant à améliorer des initiatives comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.



Établir un salaire minimum fédéral de 15 $.



Bonifier l'Allocation canadienne pour les travailleurs, ce qui aidera environ un million de Canadiennes et de Canadiens de plus et qui permettra de sortir près de 100 000 personnes de la pauvreté. Cela se traduira par un soutien supplémentaire de 8,9 milliards de dollars sur six ans pour les travailleuses et les travailleurs canadiens à faible revenu.



Aider à construire, à réparer et à appuyer 35 000 logements abordables pour les personnes vulnérables grâce à un investissement de 2,5 milliards de dollars et à une réaffectation de 1,3 milliard de dollars en fonds existants.

